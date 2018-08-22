Военный вертолет совершил жесткую посадку на Урале

Военный вертолет Ми-8 сегодня совершил жесткую посадку на территории Челябинской области.

Авиационный инцидент произошел на местном аэродроме Упрун. Ми-8 выполнял плановый полет, затем, по невыясненной пока причине, совершил жесткую посадку и загорелся.

"Экипаж их трех человек самостоятельно покинул борт - жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Огнеборцы, прибывшие на место ЧМ, в считанные минуты потушили пламя. В обстоятельствах случившегося будет разбираться комиссия командования Центрального военного округа, но по предварительной версии, причиной происшествия стала техническая неисправность воздушного судна.