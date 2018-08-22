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22.08.2018 12:30
Рубрика: Происшествия

Сестер Хачатурян проверят на полиграфе‍

Текст: Владимир Полетаев
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, пройдут проверку на полиграфе.

По мнению адвокатов, значительную помощь следствию могли бы оказать именно результаты исследования показаний девушек на полиграфе. Но для этого нужно было согласие обвиняемых.

"Девушки дали согласие на исследование через полиграф для подтверждения их показаний". Об этом сегодня сообщил адвокат одной из них, Ярослав Пакули, на брифинге в столице. По его словам, "таким образом у следствия будет возможность убедиться в правдивости показаний сестер".

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Суд оставил под арестом сестер Хачатурян по делу об убийстве отца

Интересно, что показания полиграфа не всегда приобщаются к материалам судебного расследования, так как не принимаются в качестве доказательства. Но с учетом возможного суда присяжных они могут пригодиться в ходе судебного следствия "для воздействия на судей из народа".

Кроме того, защита ходатайствовала о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертиз.

По сообщению адвоката старшей сестры, которой уже исполнилось 19 лет, Алексея Липцера, вопросы сексуального насилия в рамках судебного заседания не обсуждались. По словам защитника младшей из дочерей Хачатуряна, которой 17 лет, следствие признало, что отец совершал с девушками "аморальные действия"

"Мы также просим следствие назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении отца - Михаила Хачатуряна", - заявил Пакулин.

В следственном ведомстве сообщили, что сведения о сексуальных домогательствах Хачатуряна в отношении своих дочерей будут проверены специалистами. Для этого назначены следствием психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых.

В прокуратуре пояснили, что данные о половых преступлениях в отношении сестер Хачатурян получены от самих девушек и их подруг. Как пояснили в надзорном ведомстве, ряд судебно-криминалистических экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, помогут в какой-то степени пролить свет на всю эту драматическую историю с домогательствами.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания

По словам родственников сестер и их мамы, а также соседей, Хачатурян отличался жестким характером, не выпускал девушек из дома и избивал.

При рассмотрении в суде жалобы на содержание под стражей трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, выступила представитель прокуратуры и заявила, что надзорное ведомство располагает сведениями о сексуальном насилии над старшими дочерьми, Крестиной и Ангелиной.

В убийстве отца все три сестры Хачатурян признались полностью.

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