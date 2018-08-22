Новости

В Бельгии злоумышленник зарезал и ранил на улице несколько прохожих 21:21
Турист погиб на Эльбрусе от удара молнии 21:20
СМИ: Банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд 21:17
Орешкин прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у компаний 21:05
Вышел термоядерный тизер четвертого сезона "Рика и Морти" 21:02
Сергей Шнуров станет наставником в шоу "Голос" 20:49
Минэкономразвития обновит прогноз по инфляции из-за снижения урожая 20:41
Отели на Балеарских островах откажутся от бесплатного алкоголя 20:39
Звезда "Очень странных дел" сыграет Человека-слона 20:25
В водительские права россиян встроят микрочипы 20:13
В минских школах первоклассников станет на тысячу больше 20:12
Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи 20:09
Форвард "Зенита" Кокорин провел тренировку в общей группе 19:46
Посольство РФ запросило у ФРГ информацию о задержанном россиянине 19:44
В Ростовской области после ЧП на шахте госпитализирован рабочий 19:35
Видео: названа дата выхода нового фильма автора "Властелина колец" 19:35
Чем клиники Бреста привлекательны для зарубежных пациентов 19:28
В Сети появился "голый" фотокомпромат на Азию Ардженто 19:20
В ходе дорожного конфликта в Москве таксист избил водителя иномарки 19:11
Владимир Путин назвал очередные санкции США бессмысленными 19:04
Путин рассказал о своей частной поездке на свадьбу в Австрию 19:01
В Молдавии в аварии с автобусом и трактором погибли три человека‍ 18:46
В США муравьи устроили пышные похороны шмелю - видео 18:45
Минск: Представитель ОБСЕ назвал текущее лето самым спокойным в Донбассе 18:45
Фрэнсис Коппола подтвердил, что Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские удостоверения со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские удостоверения со встроенными микрочипами
Мосгорсуд подтвердил законность обеспечительного ареста испанской недвижимости бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо.

Он проходит фигурантом по делу о хищениях 450 миллионов рублей при строительстве объектов музейного комплекса "Эрмитаж".

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева сообщила "РГ", что постановлением суда был наложен обеспечительный арест на земельный участок и жилое здание в Эстепоне (Испания), принадлежащие Мазо и его супруге. Стоимость арестованной виллы не уточняется.

Сам Мазо сбежал от российского правосудия за границу. Он арестован на два месяца заочно с момента его экстрадиции либо задержании на территории РФ. Обвиняется он в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвинение ему предъявлено заочно.

По этому уголовному делу с санкции суда под стражу были взяты экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Фото: Depositphotos.com
В Алтайском крае арестовали экс-главу управделами губернатора

По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

"Эрмитажем" заявлен иск о компенсации ущерба к обвиняемым на 856 миллионов рублей. Следствие считает, что именно в этом размере были авансированы государственные средства, но на строительство деньги направлены не были. Фактически их распылили между подконтрольными компаниями, чтобы затем похитить.

Напомним, что все эти фигуранты уже были осуждены по так называемому громкому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. По приговору Дорогомиловского районного суда Москвы в октябре прошлого года Пирумов, Мазо и другие осужденные получили реальные сроки и штрафы, но затем были освобождены в связи с фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Курс евро превысил 79 рублей впервые с апреля
Мантуров: Переход на расчеты в нацвалютах станет ответом на санкции
Песков назвал "некорректными" слова Болтона о России в Сирии
В России изменится порядок строительства и реконструкции дач