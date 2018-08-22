Мосгорсуд подтвердил законность обеспечительного ареста испанской недвижимости бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо.

Он проходит фигурантом по делу о хищениях 450 миллионов рублей при строительстве объектов музейного комплекса "Эрмитаж".

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева сообщила "РГ", что постановлением суда был наложен обеспечительный арест на земельный участок и жилое здание в Эстепоне (Испания), принадлежащие Мазо и его супруге. Стоимость арестованной виллы не уточняется.

Сам Мазо сбежал от российского правосудия за границу. Он арестован на два месяца заочно с момента его экстрадиции либо задержании на территории РФ. Обвиняется он в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвинение ему предъявлено заочно.

По этому уголовному делу с санкции суда под стражу были взяты экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

"Эрмитажем" заявлен иск о компенсации ущерба к обвиняемым на 856 миллионов рублей. Следствие считает, что именно в этом размере были авансированы государственные средства, но на строительство деньги направлены не были. Фактически их распылили между подконтрольными компаниями, чтобы затем похитить.

Напомним, что все эти фигуранты уже были осуждены по так называемому громкому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. По приговору Дорогомиловского районного суда Москвы в октябре прошлого года Пирумов, Мазо и другие осужденные получили реальные сроки и штрафы, но затем были освобождены в связи с фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.