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22.08.2018 19:50
Рубрика: Происшествия

Вип-следователю продлили арест

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7648 (185)
Лефортовский райсуд столицы рассмотрел просьбу следствия о продлении ареста бывшего руководителя следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко.

Заседание проходило в закрытом режиме. Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила "РГ", что в суд поступило ходатайство от следователей ФСБ о продлении ареста Крамаренко. И суд санкционировал содержание его в СИЗО "Лефортово" до 26 ноября 2018 года.

Крамаренко проходит по уголовному делу об особо крупной взятке со стороны "вора в законе" Шакро Молодого, по паспорту Захарий Калашов, и обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ. Бывшему вип-чиновнику следственного ведомства по этой статье грозит до 15 лет заключения и немалый штраф.

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Крамаренко был задержан, а затем арестован уже после того, как уволился из СКР. Он устроился работать в крупную нефтедобывающую компанию. И тут за ним пришли и надели наручники. По версии следствия, он совместно с бывшим начальником управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко, первым заместителем начальника главка СК по Москве Денисом Никандровым и другими фигурантами громкого дела получил взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения "криминальному авторитету" Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец. После того как деньги передали, Кочуйков едва не вышел на свободу - "авторитета" успели перехватить возле изолятора сотрудники ФСБ. Вскоре после этого в СИЗО по обвинению в передаче и получении взяток оказались трое высокопоставленных сотрудников СКР, а расследованием их уголовного дела занялось Следственное управление ФСБ России.

По ходу следствия все предполагаемые посредники взятки согласились на официальное, с заключением досудебных соглашений, либо неофициальное сотрудничество с ФСБ. Практически все фигуранты этого дела, в том числе Максименко, Калашов и Никандров, уже осуждены. По Крамаренко и бывшему начальнику столичного главка СКР Александру Дрыманову следствие продолжается.

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