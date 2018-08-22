Суд взыскал 2 млрд рублей с экс-главы ФСИН Реймера и его подельников

Замоскворецкий районный суд столицы в среду, 22 августа, принял решение по иску Федеральной службы исполнения наказаний к ее бывшему директору Александру Реймеру. Суд взыскал с экс-главы тюремного ведомства и других фигурантов дела, осужденных за крупные хищения, более 2 миллиардов 200 миллионов рублей.

Напомним, Замоскворецкий районный суд столицы в июне прошлого года приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей штрафа. Его бывший заместитель Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей, а экс-директору ведомственного ФГУПа Виктору Определенову было назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Суд также лишил Реймера и Криволапова генеральских званий.

Мосгорсуд смягчил наказание, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы. Как сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, во время вынесения приговора иск от ФСИН о взыскании с Реймера и еще троих осужденных компенсации ущерба в сумме 2 миллиардов 248 миллионов 971 тысячу рублей уже находился в суде. Но было принято решение рассмотреть его в гражданском порядке позже. И вот теперь этот срок настал.

Почти два месяца понадобилось суду, чтобы рассмотреть иск к осужденному за аферу с электронными браслетами Реймеру. В конце июня суд отложил заседание, чтобы привлечь к разбирательству в качестве третьего лица ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний".

Следствие и суд установили, что с подачи Реймера ФСИН закупила по завышенной цене у НПО "Мета" электронные браслеты. Хотя у фирмы не было необходимых технологий, помещений и штата для их изготовления. При цене в среднем в 19 тысяч рублей стационарные устройства закупались за 108 тысяч рублей, а мобильные и вовсе за 128 тысяч рублей. Причем большинство изделий оказались непригодными для использования.

Цены на электронные системы утверждал лично глава ФСИН Реймер. За это он и получил, по данным следствия, более 140 миллионов рублей от главы "Меты" Мартынова. Общая сумма ущерба была оценена в 2,7 миллиарда рублей.

В мае 2015 года Пресненский райсуд Москвы наложил арест на банковские счета и имущество Реймера общей стоимостью более 15 миллионов рублей. На 12 миллионов рублей было арестовано имущество других осужденных по этому делу. Получается, что иск может быть возмещен только частично, даже если приплюсовать сюда заработанные за время отбытия наказания заключенными средства.

Логичен вопрос: зачем ФСИН требует от Реймера и его подельников сумму, которую они, очевидно, не в состоянии будут заплатить? По словам экспертов, ведомство, согласно действующему законодательству, просто обязано было это сделать. В том числе для того, чтобы ущерб не висел на нем мертвым грузом. А еще непогашенный ущерб не позволяет осужденным выйти на свободу по УДО.