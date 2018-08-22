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Рубрика: В мире

Они уже среди нас

В Пекине показали машины, которые заменят барменов, музыкантов и почтальонов
Текст: Тимур Богданов
Российская газета - Неделя №7649 (186)
В этом году наряду с промышленной робототехникой особое внимание на Всемирной конференции робототехники было уделено сфере услуг.

Ян Цзин, руководитель подразделения по беспилотным технологиям китайского тех-гиганта JD, уверен, что крупномасштабная коммерциализация роботов начнется намного раньше, чем многие ожидают. "Беспилотные логистические решения в будущем будут намного эффективнее и экономичнее. Мы уже сейчас используем беспилотники для доставки посылок на территориях некоторых вузов", - отметил он.

Роботы-бармены, роботы-баристы и другие так называемые сервис-роботы смогут кардинально повысить уровень обслуживания, уверены китайские роботопроизводители. По их мнению, поставить будку с роботом, который сделает кофе как лучший мировой кофевар, можно будет в любой точке страны, и это станет намного проще и удобнее, чем обучить такому мастерству тысячи реальных людей.

Фото: Depositphotos.com
Роботизация создаст новые рабочие места

Конечно, компании продемонстрировали на выставке не только роботов, которые в будущем, возможно, заменят людей, но и роботов-помощников, способных провести сложнейшую операцию, помочь людям с ограниченными возможностями, роботов-спасателей, пожарников и т.д. Интересны роботы для ухода за пожилыми людьми. "Его движения очень гармоничны, к тому же он умеет петь оперу", - цитирует посетителя выставки китайская газета China Daily. "Я бы хотел купить такого робота для своих родителей", - добавил мужчина. Такие роботы могут помочь одиноким пожилым людям, чьи дети уехали в другие города на заработки, пишет издание. Они обладают не только привычным набором функций виртуального помощника, но и могут заниматься домашней уборкой, диагностировать заболевания и отправлять информацию о состоянии здоровья близким родственникам.

Китай стремится стать лидером мирового рынка робототехники и ускорить использование интеллектуальных машин в самых разных областях. Одна из причин - старение и сокращение трудоспособного населения. По данным, которые приводит китайская пресса, к 2050 году доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше достигнет практически 35 процентов от общей численности населения Китая. Поэтому ожидается, что спрос на роботов для работы на сборочных линиях, в больницах значительно возрастет.

В мире Восточная Азия Китай Роботы: настоящее и будущее РГ-Фото
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