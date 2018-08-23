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23.08.2018 08:00
Рубрика: В мире

Чешский парламент назвал ввод войск в 1968 году актом вторжения

Текст: Александр Ленин

Чешский парламент назвал вторжением и оккупацией ввод советских войск в страну в 1968 году. По мнению местных законодателей, СССР и еще четыре социалистические государства своими действиями грубо нарушили международное право.

За соответствующие постановление проголосовали 145 депутатов из 156 присутствовавших, передает издание České noviny. 11 человек воздержались, при этом против инициативы из парламентариев не высказался никто.

Фото: Getty Images
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"Необходимо, чтобы данное постановление парламента стало ясным посланием нашей общественности, а также другим государствам, включая Россию, о том, что мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл", - подчеркнул председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек, усилиями которого вопрос был поставлен на голосование.

По его словам, постановление будет способствовать правильному пониманию исторических событий тех лет.

Напомним, что 21 августа Советский Союз, ГДР, Польша, Венгрия и Болгария ввели войска на территорию Чехословакии. В результате от власти был отстранен Александр Дубчек и его единомышленники.
 

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