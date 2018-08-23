Дмитрий Медведев получил спортивную травму

Спортивная травма внесла коррективы в рабочий график премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Из-за нее глава кабинета министров не проводит публичных мероприятий.

В правительстве объяснили исчезновение Дмитрия Медведева из информационного пространства. Последним открытым мероприятием премьера была рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 14 августа.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - пояснили в пресс-службе кабмина. Там добавили, что публичных мероприятий не планируется и в ближайшее время.