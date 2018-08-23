Эксперт: Какой покупать картофель - белый или красный

Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза специально для "Российской газеты":

- Можно с уверенностью говорить о том, что весь картофель, который вы сейчас видите в продаже, - нового урожая. Астрахань в этом году втрое увеличила посевные площади. Кроме того, ранний картофель пошел из регионов Центрального федерального округа, на очереди - поставки из северо-западной части страны.

Цена на клубни колеблется в разных регионах, но в среднем держится на уровне прошлого года - от 9 до 13 рублей за килограмм немытого картофеля в сетке.

Рязанский, тульский, воронежский или брянский картофель отличаются по вкусу. Наличие определенных элементов в почве того или иного региона может влиять на вкусовые характеристики клубней. Но выбор определенного сорта зависит только от предпочтений потребителя. В России в реестре указаны 432 сорта красного и белого картофеля. Все они отличаются по своему технологическому применению, есть те, что пригодны для приготовления салатов, для жарки и для варки. Самые разваристые сорта содержат большое количество крахмала. Но такие есть, как среди белого, так и среди красного картофеля. Потому выбрать картофель для определенного назначения по цвету практически невозможно.

Было бы хорошо, если бы продавцы в магазинах указывали сорт, тогда потребители могли бы, например, прочитать информацию о нем и содержании крахмала в интернете и сделать выводы. Разваристый картофель годится для пюре, плотный - для салатов.

Такая маркировка была бы выгодна и производителям, и торговым сетям. Указывая сорт, они бы понимали, какой конкретно картофель пользуется наибольшим спросом в данном регионе. В том числе это было бы полезно и семеноводам.

В европейских странах, например в Бельгии или Дании, на прилавках лежит уже расфасованный и упакованный картофель. В зеленом пакете - для салатов, в оранжевом - для жарки, в красном - для варки. Покупатели не погружаются в анализ, а сразу берут продукт в зависимости от целей и вкусовых предпочтений.

У нас указывать назначение картофеля стали только два-три года назад в отдельных торговых точках. Хорошо бы распространить эту систему, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. А то получается, что человек покупает картофель для жарки, а он весь разваливается.

Раньше было больше покупателей, которые делали выбор в пользу дешевого немытого картофеля. Но постепенно росла доля тех, кто отдает предпочтение фасованному картофелю. Например, в Москве сейчас уже примерно 60 процентов потребителей предпочитают мытый фасованный картофель, а 40 - немытый нефасованный, и это соотношение уже не меняется.

