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Ханс Циммер напишет саундтрек к "Чудо-женщине 1984"

Новость 23.08.2018, 18:52 | Текст: Борис Шигин
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В 2016 году после, "Бэтмена против Супермена", главный кинокомпозитор современности Ханс Циммер завязал с "супергеройскими" саундтреками. Тогда он с горечью признался, что выдохся и не сможет больше написать для комиксов что-то оригинальное.

Но нежданно-негаданно для всех, а особенно для Пэтти Дженкинс и Warner Bros., композитор решил взяться за саундтрек "Чудо-женщины 1984".

По сюжету фильма, героиня Галь Гадот трансцендирует в, как вы уже догадались, 1984 год, где сразится с Гепардой (Кристин Уиг) в компании с воскресшим Стивом Тревором (Крис Пайн).

Фото: kinopoisk.ru
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Как подчеркивает Collider, Ханс Циммер, по всей видимости, не может так просто взять и сбежать от супергероики. Его вторым проектом, запланированным на 2019 год, станет двенадцатый фильм из серии "Люди Икс" - "Темный Феникс".

Следующий фильм, где мы услышим гений Циммера, - драма об ограблении "Вдовы" (Widows), который выйдет в России 22 ноября этого года. Режиссером ленты значится Стив МакКуин ("12 лет рабства"), сценаристом - Гиллиан Флинн ("Исчезнувшая", "Острые предметы").

Ханс Циммер - немецкий композитор, лауреат премии Оскар 1995 года - за музыку к мультфильму "Король Лев". Сочинял саундтреки к таким небезызвестным картинам, как "Интерстеллар", "Гладиатор", "Темный рыцарь" и "Бегущий по лезвию 2049".

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