Илья Хржановский снова построит и разрушит Берлинскую стену

Российский режиссер Илья Хржановский вновь возведет и разрушит Берлинскую стену. Займется он этим в рамках арт-проекта с лозунгом "Свобода, равенство, братство".

Пройдет мероприятие в Берлине, у Дворца кронпринцев, где 31 августа 1990 года был подписан договор об объединении Германии. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на организаторов мероприятия Berliner Festspiele.

Подобное воссоздание атмосферы тоталитарного прошлого двух государств (особенно это касается социалистического лагеря), по замылу организаторов, позволит исследовать воочию безжалостные политические механизмы.

Также среди прочего запланированы различные перформансы, концерты и инсталляции различной политической и культурной направленности. Поклонникам режиссера будет особенно любопытно - будут представлены 13 отрывков его грядущего фильма "Дау", самого невероятного и таинственного долгостроя в истории современного российского кинематографа, для съемок которого также был возведен кусок тоталитарной антиутопии, много лет успешно функионировавший в Харькове.

Арт-проект культурологическим образом соединит три города - Берлин, Париж и Лондон. На данный момент все еще проводятся переговоры с местными жителями, поэтому в программе могут быть некоторые изменения.