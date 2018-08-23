На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Илья Хржановский снова построит и разрушит Берлинскую стену

Новость 23.08.2018, 19:20 | Текст: Генри Достоевский

Российский режиссер Илья Хржановский вновь возведет и разрушит Берлинскую стену. Займется он этим в рамках арт-проекта с лозунгом "Свобода, равенство, братство".

Пройдет мероприятие в Берлине, у Дворца кронпринцев, где 31 августа 1990 года был подписан договор об объединении Германии. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на организаторов мероприятия Berliner Festspiele.

Фото: kinopoisk.ru
Джонни Депп назвал драку с ассистентом на съемках самообороной

Подобное воссоздание атмосферы тоталитарного прошлого двух государств (особенно это касается социалистического лагеря), по замылу организаторов, позволит исследовать воочию безжалостные политические механизмы.

Также среди прочего запланированы различные перформансы, концерты и инсталляции различной политической и культурной направленности. Поклонникам режиссера будет особенно любопытно - будут представлены 13 отрывков его грядущего фильма "Дау", самого невероятного и таинственного долгостроя в истории современного российского кинематографа, для съемок которого также был возведен кусок тоталитарной антиутопии, много лет успешно функионировавший в Харькове.

Арт-проект культурологическим образом соединит три города - Берлин, Париж и Лондон. На данный момент все еще проводятся переговоры с местными жителями, поэтому в программе могут быть некоторые изменения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Обсудить
#Россия
Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Боярский предложил Сигалу спеть дуэтом "Зеленоглазое такси" 18:10
Анастасия Волочкова экстренно госпитализирована в Греции 15:47
Дэнни Бойл ушел из нового "Бонда", поспорив с Дэниелом Крэйгом о России 11:36
#Германия
Фото: REUTERS/ Mike Segar
Еще одна актриса обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании 22.08.2018
Олимпийский чемпион арестован за нападение с метлой на Тиля Швайгера 05.08.2018
Какова литературная основа успешного немецкого сериала "Вавилон-Берлин" 03.08.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.