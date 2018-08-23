Испанские футболисты против матчей Примеры в США

Футболисты клубов высшего дивизиона чемпионата Испании выступили резко против проведения матчей Примеры на территории США и Канады. А такие заокеанские визиты предусмотрены соглашением, которое недавно La Liga заключила с одной крупной промоутерской компанией.

Глава Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо встретился с капитанами клубов Примеры. По ее итогам он отметил возмущение и удивление футболистов, которые не хотят проводить матчи за океаном. Некоторые клубы ради заработка готовы на все, но, по мнению игроков, такое соглашение является неуважением к футболистам и болельщикам. "Пока будем надеяться, что до забастовки не дойдет, но ассоциация игроков будет идти до конца", - добавил Агансо.

Заметим, что заокеанскую сторону особенно интересуют матчи с участием "Реала" и "Барселоны".