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23.08.2018 19:22
Рубрика: В мире

Меркель приоткрыла колоду

Канцлер Германии видит главой Еврокомиссии немца
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
До выборов в Европарламент, за которыми последует и обновление верхушки основных структур Евросоюза, остается девять месяцев, однако европейские лидеры уже заранее приступили к "тасовке политической колоды" с прицелом выдвинуть своих кандидатов на ключевые посты. Как пишет немецкое издание Handelsblatt, канцлер ФРГ Ангела Меркель, у которой в этой колоде есть свои фавориты, надеется увидеть именно соотечественника во главе Европейской комиссии. Кстати, ее нынешний председатель Жан-Клод Юнкер в свое время тоже заручился поддержкой госпожи Меркель.
Через девять месяцев Жан-Клод Юнкер покинет пост главы Еврокомиссии. Фото: REUTERS Через девять месяцев Жан-Клод Юнкер покинет пост главы Еврокомиссии. Фото: REUTERS
Через девять месяцев Жан-Клод Юнкер покинет пост главы Еврокомиссии. Фото: REUTERS

Источники газеты в правительственных кругах Берлина уверены: получить рычаги влияния в Еврокомиссии для канцлера настолько важно, что она якобы готова пожертвовать другой своей креатурой - нынешним председателем Немецкого федерального банка Йенсом Вайдманом. До сих пор бывшего советника Меркель по экономическим вопросам, который свободно вхож в ее канцелярию, негласно прочили на должность главы Европейского центробанка. Этот пост также станет вакантным в 2019 году, и Вайдмана все считали потенциальным преемником итальянца Марио Драги. Хотя штаб-квартира ЕЦБ находится во Франкфурте-на-Майне, немецкие экономисты ни разу не возглавляли этот финансовый институт. Однако, по мнению собеседников Handelsblatt в окружении Меркель, высшим приоритетом для нее является все-таки Еврокомиссия, и, если представится такая возможность, канцлер однозначно предпочтет Брюссель Франкфурту. Тем более, как показал успех недавней сделки Юнкера с президентом США Дональдом Трампом, договорившихся приостановить торговую войну между Новым и Старым Светом, председатель Еврокомиссии тоже может иметь политический вес.

Фото: REUTERS
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Среди наиболее вероятных кандидатов от ФРГ на этот пост также называют нынешнего министра экономики и энергетики Петера Альтмайера - однопартийца Ангелы Меркель и ее давнего доверенного лица. В его пользу говорят огромный опыт участия в европейских делах, свободное владение несколькими иностранными языками. Недавно он без всякой подготовки дал на камеры интервью на безупречном английском и беглом голландском. А немецкие СМИ подметили: Альтмайер оказался единственным из федеральных министров в новом правительстве Германии, кто не стал перестраивать дом на свой вкус. Мол, это может свидетельствовать о том, что он нацелился на скорый переезд в Брюссель. Шансы есть и у первой женщины - министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая в последние годы явно перегружена проблемами бундесвера и, как поговаривают, не прочь сменить профиль. Наконец, Handelsblatt называет в качестве возможного претендента Манфреда Вебера, возглавляющего в Европарламенте фракцию Европейской народной партии (именно в нее входят немецкие ХДС и ХСС).Так что если она победит на следующих выборах, ставки Меркель в борьбе за Брюссель значительно вырастут.

Меркель чрезвычайно важно получить рычаги влияния в Еврокомиссии

Впрочем, не исключено, что ЕНП предложит в качестве главы Еврокомиссии совсем другого политика - например, экс-премьера Финляндии Александра Стубба или бывшего главу МИД Франции, а ныне главного переговорщика по вопросам брекзита Мишеля Барнье. Очевидно, что французский президент Эмманюэль Макрон был бы вовсе не против такого расклада. Однако эксперты признают: в реальности у него мало шансов переиграть столь искушенного ветерана европейской политики, как Меркель. Напомним, что Макрон никогда не состоял в мейнстримовских европейских партиях (возглавляемая им "Вперед, республика!" была основана в 2016 году), а потому не имеет влияния на процесс формирования состава Еврокомиссии. Да и сам Барнье пока считает, что его главная задача - довести до ума переговоры о "разводе" Лондона с Брюсселем. Соответственно, Британия, которая в прошлом была одним из столпов Евросоюза, из борьбы выбывает.

Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов"
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