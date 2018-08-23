Китай ввел ответные пошлины на американские товары стоимостью $16 млрд

Пекин отреагировал на действия Вашингтона и ввел ответные 25-процентные пошлины на импорт американских товаров стоимостью 16 миллиардов долларов.

Ранее Китай объявил, что обратится с жалобой в ВТО. Причиной стало введение США тарифов на ввоз китайской продукции. Пекин продолжит оспаривать действия американцев, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство коммерции КНР. В заявлении ведомства сказано, что китайская сторона намерена отстаивать принципы свободной торговли, а также защищать свои права.

Напомним, что 23 августа США вводят новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Пекин по этому поводу уже заявил протест. В министерстве коммерции КНР пояснили, что действия американцев нарушают принципы ВТО. "Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена принимать ответные меры", - сказано в заявлении.