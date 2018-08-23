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23.08.2018 02:00
Рубрика: Происшествия

"Мертвый" главарь "ИГИЛ" призвал сторонников к "священной войне"

Текст: Максим Макарычев
Главарь "ИГИЛ" (группировка запрещена в РФ - прим. ред.) Абу Бакр аль-Багдади призвал своих сторонников продолжать "джихад" в аудообращении, транслируемом через Telegram-каналы боевиков в среду вечером. Это первое за последний год выступление Багдади, которого за это время успели несколько раз "похоронить".

В своем послании, транслировавшемся по случаю Ид аль-Адха, мусульманского праздника, ознаменовавшего конец великого паломничества в Мекку, самопровозглашенный "халиф" призывает боевиков "нанести удар по Западу". Эта запись была передана в то время, когда "ИГИЛ" потеряла свои территории, а ее боевики находятся в основном в Идлибе, на границе Сирии и Ирака , сообщает AFP. По данным западных разведслужб, после масштабной операции по ликвидации джихадистов, ИГИЛ нацелилась на создание подпольных спящих ячеек в Ираке.

Фото: youtube.com
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Абу Бакр аль-Багдади в новом пропагандистском сообщении, которое длится почти час, утверждает, что "халифат будет сохранен". Он также призвал своих сторонников совершить теракты в нескольких арабских странах, в Азии и Африке, где различные радикальные группировки присягли ему на верность, и взял ответственность за стрельбу, которая произошла в конце июля в канадском Торонто.

Последнее звуковое сообщение, приписываемое Багдади, было распространено 28 сентября 2017 года. Тогда, после потери "ИГИЛ" большинства городов в Сирии и Ираке, включая столицу самопровозглашенного халифата в иракском Мосуле, он призвал боевиков оказывать повсеместное сопротивление "неверным".

По словам иракских официальных лиц, Абу Бакр аль-Багдади, о смерти которого было объявлено несколько раз, жив и находится на сирийской территории вдоль границы с Ираком. В июне 2017 года появилось сообщение о том, что Багдади, вероятно, был убит во время российского воздушного удара возле Ракки, бывшей столицы группировки в Сирии. Три месяца спустя высокопоставленный американский военный чиновник заявил, что главарь "ИГИЛ", вероятно, все еще жив и скрывается в долине Евфрат в восточной Сирии.

В начале июля этого года иракская разведывательная служба объявила о том, что сын лидера этой ультрарадикальной группировки Худхайфа аль-Бадри был убит в Сирии тремя управляемыми ракетами, нацеленными на пещеру, где он скрывался.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Напомним, что Соединенные Штаты предложили 25 миллионов долларов за информацию, которая может привести к поимке лидера "ИГИЛ", который провозгласил создание "халифата" в 2014 году в крупных частях Сирии и на почти трети территории Ирака. Это, свое единственное известное выступление на публике, Багдади сделал в июле 2014 года в ныне разрушенной мечети аль-Нури в Мосуле.

Боевики "ИГИЛ" совершили многочисленные нападения в Сирии и Ираке, а также практиковали зверства - пытки, казни - против гражданских лиц. Они также заявили о причастности к многочисленным терактам в Азии, Соединенных Штатах и ​​Европе, включая нападения в Париже и Сен-Дени в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек. Несмотря на серьезные неудачи в Сирии и Ираке, в июле боевики группировки совершили скоординированные смертоносные атаки на юге Сирии, в результате которых погибли более 250 человек.

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