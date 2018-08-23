Милорад Додик: Решение не пускать Прилепина в Боснию навязано Западом

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик подчеркнул сегодня, что приказ Агентства разведки и безопасности (АРБ) Боснии и Герцеговины о запрете въезда на территорию страны российскому писателю Захару Прилепину постыден, недопустим и направлен против друзей РС.

"Мы потребуем, чтобы этот приказ был отозван. Как это возможно, чтобы один российский писатель стал угрозой для безопасности БиГ, в то время как тысячи мигрантов или лиц, возвращающихся из мест боевых действий в Сирии, нет. Запрет въезда российскому писателю на территорию БиГ расцениваем как участие структур безопасности в антироссийской истерии, которую в последнее время навязывают западные страны", - цитирует слова президента РС агентство "Срна".

Министр безопасности БиГ Драган Мектич заявил, что "не ознакомлен еще с информацией о запрете въезда в Боснию российскому писателю Захару Прилепину", сославшись на компетенцию в данном деле АРБ.

"Насколько мне известно, это сделано по требованию Агентства разведки и безопасности БиГ и спрашивайте у них объяснение. Я не в курсе", - ответил журналистам агентства "Срна" министр.

Напомним, что сегодня местные СМИ сообщили о том, что российскому писателю Захару Прилепину запрещен въезд в Боснию и Герцеговину.

При этом в распоряжении журналистов имеется документ пограничной полиции, где в качестве причины таких ограничений АРБ обозначило: "Его присутствие на территории БиГ представляет угрозу безопасности БиГ, правопорядку или международным отношениям БиГ".

В сообщении посольства РФ в БиГ говорится следующее: "Сегодня на боснийско-сербском пограничном переходе Рача было отказано во въезде в БиГ гражданину Российской Федерации Евгению (Захару) Прилепину. Евгений (Захар) Прилепин является известным российским писателем не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину. Он направлялся в БиГ по приглашению руководства Народной библиотеки города Баня-Лука в качестве почетного гостя 53-их Кочичевых чтений для участия в книжном вечере в Народной библиотеке. Ранее неоднократно посещал БиГ. Посольство выражает обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с данным инцидентом. Обратились в МИД БиГ за разъяснениями".