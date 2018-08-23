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23.08.2018,  
08:50
Текст: Сергей Птичкин

Минобороны заключило контракты на общую сумму более 130 млрд рублей

Минобороны заключило с двадцатью предприятиями оборонно-промышленного комплекса 32 госконтракта на общую сумму более 130 млрд рублей.

Фото: Максим Романов/ТАСС
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Как сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, "в результате выполнения вышеуказанных контрактов Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники". Также, по его словам, будет создан необходимый научно-технический задел для создания перспективных образцов вооружения.

Если говорить о перспективе, то военные заказали Московскому институту теплотехники разработку гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ". Стоимость контракта 1,374 млрд рублей.

Если говорить о современном вооружении и боеприпасах, то российская армия получит крупную партию неуправляемых реактивных снарядов на общую сумму более 7,5 миллиарда. Речь и об авиационных и о сухопутных ракетах. В частности, подписан контракт на поставку более 2000 реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино".

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