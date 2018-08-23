Наследники Эдуарда Успенского получат право на выплаты от "Союзмультфильма"

Наследники известного писателя Эдуарда Успенского получат право на выплаты по сделке, заключенной студией "Союзмультфильм" незадолго до его смерти.

Кроме того, они будут получать средства от использования и других аудиовизуальных произведений с созданными им образами.

"Согласно закону, Успенский, как один из авторов литературной основы ряда фильмов "Золотой коллекции", получал доход от использования аудиовизуальных произведений в размере 4 процентов от дохода "Союзмультфильма", - пояснили РИА Новости в пресс-службе студии. Кроме того, с ним была заключена сделка на право использования оригинальных сценариев мультфильма о Простоквашино, десяти ранее не экранизированных литературных историй из этой серии и лицензии на использование товарных знаков с изображениями героев.



"Как мы полагаем, этот вопрос будет разрешен после вступления наследников в наследство", - отметили в "Союзмультфильме".



Напомним, что известный детский писатель Эдуард Успенский ушел из жизни 14 августа в возрасте 80 лет.