Посольство РФ потребовало объяснений по недопуску Прилепина в Боснию

Недопуск в Боснию и Герцеговину российского писателя Захара Прилепина вызвал сожаление в посольстве РФ в этой балканской стране.

Диппредставительство обратилось в МИД БиГ за разъяснениями мотивов такого решения.

"Прилепин является известным писателем не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину. Он направлялся в БиГ по приглашению руководства Народной библиотеки города Баня-Лука в качестве почетного гостя 53-х Кочичевых чтений для участия в книжном вечере в Народной библиотеке, - цитирует РИА Новости обращение посольства в МИД Боснии и Герцеговины. - Ранее неоднократно посещал БиГ".