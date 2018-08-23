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Овен

В канун очередного новолуния нужно своевременно завершать текущие дела и не начинать ничего нового. Избегайте бесполезной экономии, вы больше потратите сил, чем выиграете от этого.

Телец

Пора, наконец, кончать с консерватизмом. Измените прическу, оденьте что-нибудь яркое. Прислушайтесь к своим желаниям.

Близнецы

Взяв сегодня кредит, вы можете просто погрязнуть в долгах.

Рак

На пути вас ожидают препятствия, к которым вы должны быть морально готовы.

Лев

Если вы не будете принимать поспешных решений, то сможете избежать серьезных проблем.

Дева

Непродуманные действия могут быть вам во вред. Лучше ничего не предпринимать, чем пойти на поводу у собственных желаний.

Весы

За последнее время у вас было немало эмоциональных встрясок, накопилось очень много переживаний. Избавьтесь от этого груза.

Скорпион

Вы рискуете столкнуться с тем, что начатые дела могут встретить множество препятствий.

Стрелец

Желательно тщательно обдумывать все шаги этого дня. Деловые переговоры рекомендуется проводить, взвешивая каждое слово.

Козерог

Напряжения в деловых контактах не миновать. Не шумите, не возмущайтесь.

Водолей

Постарайтесь не связывать себя обязательствами с людьми, которые вами руководят.

Рыбы

Если вам сегодня почему-то не хочется общаться с определенным человеком, не делайте этого.

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