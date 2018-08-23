Путин назвал Курскую битву важнейшим событием в истории государства

В музее-мемориале "Командный пункт Центрального фронта" в Курской области Владимир Путин пообщался с ветеранами и поисковиками.

На встречу пригласили пятерых фронтовиков. Также в ней приняли участие полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, курский губернатор Александр Михайлов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - куратор поискового движения России, а также директора музея-мемориала Валентину Озерову.

Глава государства поздравил всех со знаменательным событием. Курская битва была окончательным, поворотным пунктом во Второй мировой войне, сказал он. Это важнейшее событие в истории и жизни нашего государства - если бы таких побед не было, неизвестно, как сложилась бы судьба наших народов, подчеркнул президент. "Скорее всего, она была бы печальной, если не сказать - трагической. Но этого не произошло благодаря вашему героизму, героизму ваших однополчан, героизму советского народа", - обратился он к ветеранам.

Сегодня на учете в Минобороны - больше 30 тысяч захоронений наших бойцов, продолжил Владимир Путин. Но, как ни странно, до сих пор поименно известна только половина погибших воинов. Причем это относится и к захоронениям за рубежом, уточнил он.

"То, что делают поисковики, - очень благородная и важная работа", - считает глава государства. Она направлена и на воспитание сегодняшнего и будущего поколений в духе преданности нашему Отечеству, сказал он.

"Сделать предстоит еще много по сохранению в памяти наших героев", - заявил президент. Поисковики находят и достаточно крупные воинские захоронения, также заметил он.

Правительство готовит соответствующую федеральную программу, объявил Путин. "Подготовительная работа идет весьма публично и каждый желающий может принять в ней участие, внести свои предложения", - заключил он.