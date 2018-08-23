Радикал устроил резню под Парижем

В небольшом городке Трапп, что в 30 километрах от Парижа, 36-летний мужчина устроил резню. Пострадали три человека, а преступник скрылся в соседнем одноэтажном доме.

Когда на место происшествия примчались полицейские, то он бросился на них. Правоохранители застрелили мужчину. К тому времени стало ясно, что двое из пострадавших от ножевых ран скончались. Ими оказались мать и сестра убийцы. Третий пострадавший, случайный прохожий, находится в критическом состоянии. Вскоре группировка ДАИШ (запрещена в РФ. - Ред.) объявила злоумышленника своим "бойцом", который откликнулся на призыв убивать представителей западных стран. На эту версию указывает и появившаяся из полицейских источников информация о том, что налетчик придерживался радикальных взглядов, числился в особых списках спецслужб, а в 2016 году его привлекали к суду за подстрекательство к терроризму.

На этом мрачном фоне во Франции разгорается скандал, который имеет непосредственное отношение к террористической угрозе. Суть в том, что французская юстиция допустила непростительную ошибку, о чем сообщила хорошо информированная газета "Канар аншене". По ее сведениям, французские судебные органы в апреле по ошибке выпустили на свободу радикала Валида Б., который проходил по делу террористической группы Реды Бекхаледа.

Того самого, что в 2014 году был арестован спецслужбами буквально за несколько дней до совершения ряда терактов в том числе с помощью взрывчатки. Валид Б. заключили под стражу еще в августе 2016 года, а суд над ним был намечен на ноябрь нынешнего года. Но следователь, который вел дело, забыл продлить содержание подсудимого под стражей, и перед радикалом распахнули тюремные ворота.

Теперь министр юстиции Николь Беллубе грозит небесными карами как провинившемуся, так и его начальникам. В свою очередь, официальный представитель правительства Бенжамен Гриво назвал ЧП "серьезнейшим сбоем" в работе органов правосудия и требует разыскать выпущенного по ошибке террориста.