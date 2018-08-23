Радикал устроил резню под Парижем

Новости

Скончался гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг 21:50
В центре Москвы преступник открыл огонь по полицейским 21:37
Путин остановил кортеж для разговора с жителями Курска 21:29
Посольство РФ потребовало объяснений по недопуску Прилепина в Боснию 21:13
Рябков: Москва ждет от США активизации работы с Киевом 20:56
"Пенни" прокомментировала закрытие "Теории большого взрыва" 20:45
В Ленобласти сгорела усадьба предка Пушкина 20:39
Косачев оценил итоги встречи Патрушева и Болтона 20:37
Вышел новый трейлер ремейка легендарной "Суспирии" 20:35
Продюсер Сергей Беспалов подал в суд на Роберта Родригеса 20:25
Захару Прилепину запретили въезд в Боснию 19:59
Латвийский правозащитник Гапоненко вышел на свободу 19:55
Дмитрий Медведев получил спортивную травму 19:54
Госпитализирована актриса Нина Русланова 19:45
Режиссер "Зови меня своим именем" всерьез намерен продолжить фильм 19:37
Путин рассказал о важнейшей роли поисковой работы 19:36
Путин поручил ограничить хоздеятельность на местах активных боев ВОВ 19:34
Илья Хржановский снова построит и разрушит Берлинскую стену 19:20
Ханс Циммер напишет саундтрек к "Чудо-женщине 1984" 18:52
В РПЦ рассказали, где можно поклониться мощам святителя Спиридона 18:41
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии 18:34
В Грузии прооперировали российского мальчика 18:33
Минфин оценил решение ЦБ приостановить закупку валюты 18:26
Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга арестован заочно 18:16
Боярский предложил Сигалу спеть дуэтом "Зеленоглазое такси" 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
23.08.2018 19:52
Рубрика: В мире

Роковая ошибка

Радикал устроил резню под Парижем
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
В небольшом городке Трапп, что в 30 километрах от Парижа, 36-летний мужчина устроил резню. Пострадали три человека, а преступник скрылся в соседнем одноэтажном доме.
Во французских тюрьмах поборются с сотовыми

Когда на место происшествия примчались полицейские, то он бросился на них. Правоохранители застрелили мужчину. К тому времени стало ясно, что двое из пострадавших от ножевых ран скончались. Ими оказались мать и сестра убийцы. Третий пострадавший, случайный прохожий, находится в критическом состоянии. Вскоре группировка ДАИШ (запрещена в РФ. - Ред.) объявила злоумышленника своим "бойцом", который откликнулся на призыв убивать представителей западных стран. На эту версию указывает и появившаяся из полицейских источников информация о том, что налетчик придерживался радикальных взглядов, числился в особых списках спецслужб, а в 2016 году его привлекали к суду за подстрекательство к терроризму.

На этом мрачном фоне во Франции разгорается скандал, который имеет непосредственное отношение к террористической угрозе. Суть в том, что французская юстиция допустила непростительную ошибку, о чем сообщила хорошо информированная газета "Канар аншене". По ее сведениям, французские судебные органы в апреле по ошибке выпустили на свободу радикала Валида Б., который проходил по делу террористической группы Реды Бекхаледа.

Того самого, что в 2014 году был арестован спецслужбами буквально за несколько дней до совершения ряда терактов в том числе с помощью взрывчатки. Валид Б. заключили под стражу еще в августе 2016 года, а суд над ним был намечен на ноябрь нынешнего года. Но следователь, который вел дело, забыл продлить содержание подсудимого под стражей, и перед радикалом распахнули тюремные ворота.

Пьяный водитель сбил 7 человек у ночного клуба во Франции

Теперь министр юстиции Николь Беллубе грозит небесными карами как провинившемуся, так и его начальникам. В свою очередь, официальный представитель правительства Бенжамен Гриво назвал ЧП "серьезнейшим сбоем" в работе органов правосудия и требует разыскать выпущенного по ошибке террориста.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
В центре Москвы преступник открыл огонь по полицейским
Патрушев и Болтон не подписали совместное заявление
Китай обратился с иском в ВТО из-за новых пошлин США
Минобороны опубликовало уникальные документы о Курской битве