В городе воинской славы Курске сегодняшний день объявили выходным. И с раннего утра на центральных улицах поражала тишина: даже маршрутки не обгоняли друг друга в конкуренции за пассажиров.

- До Победы отсюда можно и пешком дойти, - говорит курянка, имея в виду проспект, где как раз и развернется первый за все 75 лет парад военной техники. Ее подруга улыбается каламбуру:

Ветераны войны - с орденами и медалями, блестевшими на солнце, - выделялись особенно. Большинство - с палочками, но все с прямыми спинами. Фото: Анна Скрипка

- Солдаты в 43-м пешком и дошли! Сначала сюда, потом - до Берлина!

К храму Георгия Победоносца и курской Триумфальной арке на проспекте Победы народ стекается из разных уголков города - по перекрытым для транспорта улицам идут целыми семьями. В этой людской реке ветераны Великой Отечественной войны - с орденами и медалями, блестевшими на августовском солнце, выделялись особенно. Большинство - с палочками, но все с прямыми спинами.

Павел Фомич Свербягин приехал в Курск из Сургута, чтобы в 93 увидеть землю, которую освободил три четверти века назад.

- Жуков тогда набирал себе 500 солдат, - вспоминает он с улыбкой. - И вот 499 набрал, а одного не хватало. Ну, он меня и вжик к себе! А мне 16 лет! И вот под Уфой за неделю меня подготовили шофером, а за вторую - артиллеристом. Да, все было быстро - война ж идет, некогда тянуть, некогда жить - надо воевать было! Помню ли я, как мы освобождали Курск? Ну конечно, помню! Такое забудешь... Тут пехота наша шла, а фашистские танки - десять штук - месили эту пехоту живьем. Четыре танка уничтожили, а шесть пошли уже на нас. Я - артиллерист - три танка взял на себя, остальные - ребята мои. И вот отсюда мы уже дальше пошли - пришлось до Берлина идти. Далеко... Но Рейхстаг взяли! -...Я сейчас еще часы покажу, которые мне Сталин подарил! Поколение мы - стальное, нельзя нас победить!

Любовь Семеновна Бондаревская, встретившая войну 11-летней девчонкой в своем родном селе под Курском, не так многословна. От беседы она отказывалась, грозя палкой.

- Не хочу даже и вспоминать все то, что тут творили эти фашисты, до сих пор перед глазами, - говорит она. - Я только хочу одного: чтоб молодежь молилась: хоть бы войны этой проклятой не было! Вот и все. Нужно мирное небо над головой!

Когда на проспекте Победы показались легендарные Т-34, казалось, завибрировал весь город. А после парада дети бросились рассматривать оставленные гусеницами следы на асфальте.

После парада выехать из города техника не могла еще долго. Машины облепила ребятня

- Вот это да! - кричали мальчишки. - Какие тяжелые были!

Выехать из города техника не могла еще долго после шествия. Остановившиеся машины облепила ребятня. Доводы родителей о том, что на Т-34 можно посмотреть в нескольких точках города, не действовали.

- То все памятники, а эти - ехали по улице! Настоящие! - пытались доказать дети.

Этот праздник в Курске, действительно, получился не просто грандиозным. Военный парад, открытие нового музея, шествие духовых оркестров и, пожалуй, самый яркий за последнее время салют, конечно, запомнят.

- Только все это не самое важное, - сказала одна из зрительниц. - А важно, что у меня в душе сейчас вот такая огромная гордость за мой Курск!

Минобороны

К 75-летию начала Курской битвы минобороны рассекретило некоторые архивные документы о событиях лета 1943 года. Они опубликованы в специальном разделе на официальном сайте ведомства.

Известно, что план стратегического наступления Красной армии на Курской дуге предусматривал освобождение Харькова. Эта операция, разработанная Г.К. Жуковым, получила название "Румянцев". Директиву на ее проведение утвердила Ставка Верховного Главнокомандования, под планом поставил свою роспись Сталин.

Документ можно увидеть на сайте минобороны. Любопытно, что адресована директива неким товарищам Юрьеву и Александрову. В Наркомате обороны и Генштабе такие военачальники тогда не служили. Зато были маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский, которым поручалась координация действий фронтов в Курской битве. Они-то и проходили в директиве Ставки под легендированными фамилиями Юрьев и Александров - как говорится в пояснении к документу, во избежание утечки информации.

Интересно почитать приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года. Он предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком Т-VI "Тигр". Эту 57-тонную машину со 100-мм лобовой броней, 88-мм пушкой и двумя пулеметами фашисты впервые использовали в августе 1942-го под Ленинградом. А год спустя массово применили в боях под Харьковом. Судя по всему, красноармейцы побаивались нового немецкого танка, поэтому пришлось в специальном приказе доказывать, что он тоже уязвим.

В опубликованном минобороны архивном документе говорится, что после того, как был захвачен один из "Тигров", в наших войсках его всесторонне изучили, а для борьбы с Т-VI подготовили дополнительные средства. Приказ по Брянскому фронту рассказывал о лейтенанте Маклине, который в боях на Орловско-Курском направлении сжег четыре немецких танка. А еще - о бронебойщике сержанте Лозовом, уничтожившем два фашистских танка, и красноармейце Гусеве, подорвавшем тяжелую вражескую бронемашину противотанковой гранатой. Далее следовал вывод: для борьбы с "Тиграми" пригодны не только пушки, противотанковые ружья и гранаты, но даже крупнокалиберные пулеметы и бутылки с "коктейлем Молотова".

Кстати, среди помещенных на сайте минобороны наградных листов на участников Курской битвы есть те, что рассказывают о подвигах наших бойцов и командиров именно в боях против фашистских "Тигров".

Подготовил Юрий Гаврилов.