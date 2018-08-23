Какие эмоции можно испытать на воздушном шаре

Когда находишься внутри корзины воздушного шара, кажется, что ты не летишь, а стоишь на одном месте на километровой высоте от земли, а далеко-далеко внизу, как при замедленной съемке, проплывают мимо точечки-люди, крошечные машинки, причудливые ландшафты многочисленных загородных особняков, кроны деревьев...

Быстрый взлет и жесткая посадка

Моя давняя мечта - пролететь на воздушном шаре - осуществилась в подмосковном Клину, где проходил чемпионат области по воздухоплаванию. Как назло, накануне полета, который был запланирован на 5 утра, начался сильнейший дождь и подул ветер, и к месту старта выдвинулись лишь после пяти вечера. Меня прикрепили к команде молодых ребят из города Кунгур.

Приехав на поле, команды первым делом запустили черный шарик. "Сильный ветер, придется ждать не меньше часа", - решили спортсмены. "И что, за это время ветер стихнет?" - удивилась я. "Конечно", - уверенно ответили мне. Ветер действительно стих, и воздухоплаватели начали быстро-быстро надувать шары. Потом надо было тоже очень быстро забраться в довольно тесную корзину. И вот он - отрыв от земли. Шар то взмывает вверх, то опускается - и кажется, что корзина вот-вот заденет деревья или провода. "Это так мы ловим воздушные потоки", - объясняет мой пилот Николай Вальнев. Серьезный и малоразговорчивый Николай постоянно сверяется с курсом, заложенным в бортовой журнал штурманом, и подбавляет или убавляет газ горелки. Смотреть вниз и делать селфи можно, но осторожно. Корзины спортивных шаров не глубокие.

80 минут над Клином пролетели как одна минута. Пришло время снижаться. Это тоже оказалось быстро и довольно жестко. При посадке корзина завалилась на бок, и пришлось выбираться из нее ползком. "Нормально приземлились, - успокаивал Николай. - Бывает намного хуже".

Последний курсант

"Подготовка пилотов аэростатов, или проще воздушных шаров, в России началась в 1989 году, - рассказывает вице-президент Федерации воздухоплавания России, мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло. - С тех пор российские учебные центры подготовили свыше тысячи пилотов более чем в 20 странах. Сейчас в России около 300-350 активно летающих пилотов аэростатов".

К сожалению, как поясняет Меняйло, сейчас с нуля выучиться на пилота аэростата в России уже нельзя. "Более двух лет в нашей стране нет ни одного учебного центра с действующим сертификатом Росавиации, - уточняет Меняйло. - Мне очень грустно, что закрытие учебных центров, отсутствие новых кадров совпали с наивысшими достижениями российских пилотов на мировой арене. Так, знаменитый путешественник Федор Конюхов признан Международной авиационной федерацией пилотом 2016 года. Сергей Латыпов впервые среди российских пилотов выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по воздухоплавательному спорту во Франции в 2017 году. Кстати, Конюхов был одним из последних курсантов нашего центра в Дмитрове. А я тогда был его инструктором..." Сейчас выучиться на пилота воздушного шара можно в Беларуси и почти что в любой из европейских стран.

Покормить комаров и умыться росой

Воздухоплавание - это и спорт, и досуг, и профессия, но главное - состояние души. Это как ветер - нужно поймать и прочувствовать, считает Диана Насонова. Она одна из немногих в России женщин-пилотов тепловых аэростатов. Хрупкая мама двоих детей из Красногорска работает воспитателем. "Заболела" небом в 2004 году, тогда друзья пригласили Диану поработать судьей на чемпионате, который проходил в Великих Луках.

"Там я познакомилась со своим будущим мужем, - рассказывает Диана. - Дмитрий был в команде, которая выступала на соревнованиях. Начали встречаться, завязались серьезные отношения. В 2010 году, когда уже стали семьей, решили пойти учиться на пилотов". Учились также в Великих Луках. Сразу же купили подержанный шар, чтобы тренироваться. "Это, знаете, как при обучении вождению: пока не будет своей машины, толком и не освоишь все азы поведения на дороге", - поясняет Диана.

Сегодня Диана и Дмитрий летают уже каждый на своем шаре. Соревнуются. Во всех полетах их сопровождают дети: 7-летний сын уже поднимался в воздух, а дочка пока катается в машине сопровождения под присмотром членов маминой команды.

"Воздухоплавание - во многом семейный вид спорта и досуга, - продолжает Меняйло. - Поскольку любая авиационная активность сопряжена с расходами на приобретение воздушного судна, то занятие воздухоплаванием часто передается из поколения в поколение. Если вы видите пилота воздушного шара, которому 18-20 лет, то с вероятностью в 90 процентов это пилот во втором, а то и в третьем поколении, как, например, большая воздухоплавательная семья Мавриных-Ермаковых из Рязани. В ней 5 пилотов из трех поколений, в том числе и пилот-девушка". Стоит новый шар, как дорогая иномарка - от 1,5 миллиона рублей.

Как подчеркивает Меняйло, без любви к полетам и небу ничего не получится. "Мы любим не только свои шары, но и рассветы и закаты, которые встречаем в небе, утреннюю росу и даже вечерних комаров в полях! Без этого нельзя", - добавляет он.

"Меня пригласил в этот необычный мир полетов друг семьи, один из основателей современного российского воздухоплавания Юрий Таран, - продолжает рассказ Иван Меняйло.- К слову, именно у него на предприятии в 1989 году был построен первый советский аэростат. Серьезно заниматься воздухоплаванием я начал в 2004 году, когда учился на втором курсе Московского авиационного института, и с тех пор остановится никак не получается, да и желания нет. Если некоторое время нет погоды или полетов - то непреодолимо тянет в небо. Кстати, говорят, что пока человек находится в полете - он не стареет. А от себя бы добавил - молодеет!"

К тому же с воздушным шаром можно посмотреть весь мир, принимая участие в соревнованиях или фестивалях. "А спорт высших достижений - удел немногих, - добавляет Меняйло. - Для того, чтобы показывать высокие результаты, нужно вкладывать время и средства в спорт".

Вес и возраст значения не имеет

"Я заметила, что воздухоплаватели - люди в основном стройные. Какой-то специальный отбор ведется?" - интересуюсь у Ивана Меняйло.

"Воспринимаю это, скорее, как комплимент нашему сообществу, - улыбается Иван. - Нет, никаких специальных отборов нет. Мы же не "Лебединое озеро" на сцене Большого театра танцуем! На шарах летают и худые, и полные, и высокие, и не очень. Главное, чтобы было непреодолимое желание подняться в небо и уже исполнилось 16 лет. Именно с этого возраста можно начинать обучение воздухоплаванию. На пенсию пилоты тоже не выходят. Сейчас, например, у нас летает пилот, который в мае этого года справил 80-летний юбилей. Естественно, в воздухе! Он также, как и все, проходит авиационную медицинскую комиссию, постоянно участвует в соревнованиях и фестивалях".

Где летают шары?

Федерация воздухоплавания России развивает этот вид спорта и досуга более чем в половине регионов страны. Центрами воздухоплавания называют Московскую, Псковскую, Тульскую и Рязанскую области, Пермский край. На Дальнем Востоке это Хабаровск и Уссурийск, в Сибири - Омск, на Урале - Екатеринбург, на юге - Крым, Краснодарский и Ставропольский края, в Поволжье - Нижний Новгород и Самара, в Черноземье - Воронеж, Ростов-на-Дону. Больше всего клубов воздухоплавания в Подмосковье: там их около 10.

Клубы, помимо участия в соревнованиях, занимаются и коммерческими полетами. Обычно желающих катают в специальных больших прогулочных корзинах, которые вмещают от 10 до 20 человек. Полет стоит от 5 тысяч рублей с человека. В Подмосковье больше всего полетов проходит в Дмитровском районе, также можно полетать в Истре, в районе Бронниц и Серпухова.

Кстати, шары могут летать круглогодично, за исключением ненастные дней.

Очень часто полет на воздушном шаре заказывают мужчины - в качестве романтического подарка любимой женщине.

В Федерации воздухоплавания уверяют, что полеты на воздушных шарах - один из самых безопасных видов необычного досуга. "В России не было ни одного трагического инцидента с шарами, - подчеркивает Иван Меняйло. - Жесткие посадки при сильном ветре случаются, но опытный пилот всегда сделает так, чтобы пассажиры не пострадали".

А в Клину теперь ежегодно будет проводиться чемпионат Московской области по воздухоплаванию. "Он будет проходить в весенне-летний период, но конкретные даты зависят от сроков согласования полетов, - рассказывает глава городского округа Клин Алена Сокольская. - Например, когда проходят крупные соревнования, воздушное пространство закрывают".

Сокольская надеется, что ежегодно количество участников чемпионата будет увеличиваться. В этом году, когда Клин принимал свой первый чемпионат, участвовало чуть более 30 аэростатов. Участники соревнований берут в полеты и пассажиров. Стоимость билетов ниже, чем через заказ в клубах.