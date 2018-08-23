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23.08.2018 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Москве-реке баржа раздавила лодку с супругами

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области баржа с песком протаранила лодку с супругами. Женщину удалось спасти, а ее муж погиб.

На Ямале перевернулась моторная лодка, погиб ребенок

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, трагедия произошла вчера около 22:10. Пара каталась на резиновой лодке у Голутвинского моста в районе Коломны. Груженая баржа мгновенно перевернула маломерное судно.

Команде удалось вытащить женщину из воды, ее передали прибывшей "скорой помощи". Тело мужчины удалось найти только сегодня утром. СК начал доследственную проверку. Пока все говорит о том, что на лодке не было опознавательных знаков, а пассажиры катались без светоотражающих жилетов - это является нарушением требований безопасности.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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