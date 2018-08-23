Под Рязанью в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

В Рязанской области столкнулись Audi A6 и Lada Granta. В аварии погиб пассажир отечественного автомобиля, еще пятеро получили травмы, сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла 22 августа около 20:35 на 62-м километре автодороги Спас-Клкпики - Рязань. На перекрестке вблизи села Поляны столкнулись Audi A6 и Lada. В полиции подчеркивают, что перекресток - регулируемый, и светофор в момент аварии работал.

- Вероятной причиной ДТП могло явиться нарушение требований сигнала светофора одним или несколькими участниками дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

За рулем иномарки был 27-летний рязанец, отечественным автомобилем управлял 34-летний мужчина, также житель областного центра. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу с травмами доставлены трое пассажиров Lada - 18, 21 и 24 лет. В результате столкновения на месте ДТП погиб 46-летний пассажир отечественной машины.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшедшего уточняются.