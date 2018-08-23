Под Воронежем микроавтобус с пассажирами улетел в кювет

В Воронежской области восемь человек госпитализированы после опрокидывания микроавтобуса в кювет.

По информации УМВД по Воронежской области, авария случилась в три часа ночи на 21-м километре автодороги Воронеж - Луганск в Хохольском районе. Автомобиль Volkswagen Transporter, двигавшийся в сторону Москвы, по неизвестным пока причинам опрокинулся в кювет. За рулем микроавтобуса находился 29-летний мужчина.

В ДТП пострадали восемь пассажиров: три женщины от 20 до 58 лет и пятеро мужчин, самому молодому из которых 25 лет, а старшему - 54 года. Все они госпитализированы в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.