Путин поручил ограничить хоздеятельность на местах активных боев ВОВ

Президент поручил подготовить предложения об ограничениях на ведение хозяйственной деятельности на местах активных боев Великой Отечественной войны.

"К сожалению, часто проводятся хозяйственные работы в непосредственной близости или прямо на местах активных боевых действий, и это, конечно, проблема, - сказал глава государства на встрече с ветеранами и поисковиками в музее-мемориале "Командный пункт Центрального фронта" в Курской области. - Министерство экономического развития имеет поручение сделать предложение соответствующее, в том числе, и для изменений в действующие законы".

В ходе беседы обсуждалось разграничение полномочий уровней власти - ведь многим объектам нужно внимание, но непонятно, кто ими должен заниматься. Также речь шла о противоречиях в законодательстве: поисковики готовы участвовать в работе по его изменениям. Просили также предусмотреть средства для паспортизации захоронений, ввести единые стандарты для благоустройства воинских захоронений - чтобы они достойно выглядели, а также говорили о важности "выверки" имен - часто случается путаница в буквах.

Президент поинтересовался, работает ли грантовая система, и получил положительный ответ. Причем охватывает она всю страну и направлена на разные виды работ в сфере увековечения памяти героев Отечества.