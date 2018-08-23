Новости

Скончался гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг 21:50
В центре Москвы преступник открыл огонь по полицейским 21:37
Путин остановил кортеж для разговора с жителями Курска 21:29
Посольство РФ потребовало объяснений по недопуску Прилепина в Боснию 21:13
Рябков: Москва ждет от США активизации работы с Киевом 20:56
"Пенни" прокомментировала закрытие "Теории большого взрыва" 20:45
В Ленобласти сгорела усадьба предка Пушкина 20:39
Косачев оценил итоги встречи Патрушева и Болтона 20:37
Вышел новый трейлер ремейка легендарной "Суспирии" 20:35
Продюсер Сергей Беспалов подал в суд на Роберта Родригеса 20:25
Захару Прилепину запретили въезд в Боснию 19:59
Латвийский правозащитник Гапоненко вышел на свободу 19:55
Дмитрий Медведев получил спортивную травму 19:54
Госпитализирована актриса Нина Русланова 19:45
Режиссер "Зови меня своим именем" всерьез намерен продолжить фильм 19:37
Путин рассказал о важнейшей роли поисковой работы 19:36
Путин поручил ограничить хоздеятельность на местах активных боев ВОВ 19:34
Илья Хржановский снова построит и разрушит Берлинскую стену 19:20
Ханс Циммер напишет саундтрек к "Чудо-женщине 1984" 18:52
В РПЦ рассказали, где можно поклониться мощам святителя Спиридона 18:41
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии 18:34
В Грузии прооперировали российского мальчика 18:33
Минфин оценил решение ЦБ приостановить закупку валюты 18:26
Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга арестован заочно 18:16
Боярский предложил Сигалу спеть дуэтом "Зеленоглазое такси" 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
23.08.2018 19:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил ограничить хоздеятельность на местах активных боев ВОВ

Текст: Кира Латухина (Курск)

Президент поручил подготовить предложения об ограничениях на ведение хозяйственной деятельности на местах активных боев Великой Отечественной войны.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин назвал Курскую битву важнейшим событием в истории государства

"К сожалению, часто проводятся хозяйственные работы в непосредственной близости или прямо на местах активных боевых действий, и это, конечно, проблема, - сказал глава государства на встрече с ветеранами и поисковиками в музее-мемориале "Командный пункт Центрального фронта" в Курской области. - Министерство экономического развития имеет поручение сделать предложение соответствующее, в том числе, и для изменений в действующие законы".

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Курске

В ходе беседы обсуждалось разграничение полномочий уровней власти - ведь многим объектам нужно внимание, но непонятно, кто ими должен заниматься. Также речь шла о противоречиях в законодательстве: поисковики готовы участвовать в работе по его изменениям. Просили также предусмотреть средства для паспортизации захоронений, ввести единые стандарты для благоустройства воинских захоронений - чтобы они достойно выглядели, а также говорили о важности "выверки" имен - часто случается путаница в буквах.

Президент поинтересовался, работает ли грантовая система, и получил положительный ответ. Причем охватывает она всю страну и направлена на разные виды работ в сфере увековечения памяти героев Отечества.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
В центре Москвы преступник открыл огонь по полицейским
Патрушев и Болтон не подписали совместное заявление
Китай обратился с иском в ВТО из-за новых пошлин США
Минобороны опубликовало уникальные документы о Курской битве