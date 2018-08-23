Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Курске

В день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве глава государства посетил мемориальный комплекс "Курская дуга" и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Президент подошел к памятнику вместе с ветеранами и юнармейцами. Солдаты роты почетного караула установили венок. Оркестр исполнил гимн. По окончании церемонии глава государства немного пообщался с фронтовиками, поздравил с праздником и пожелал здоровья.

На аллее Владимир Путин приветствовал местных жителей, после чего возложил цветы у памятника маршалу Жукову и памятного знака "Курск - город воинской славы". Там президента тоже ждали куряне - просили о автографах и фото. Одна из участниц встречи выступила и вовсе неожиданно: захотела обнять президента, и он согласился.

Глава государства также посетил монумент, сооруженный в память о моряках с подлодки "Курск" и возложил цветы. А затем отправился в музей-мемориал "Командный пункт Центрального фронта".