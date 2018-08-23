Сергей Собянин: Платного въезда в столицу не будет

Столица не будет вводить ограничительных мер против автомобилистов, пока в городе недостаточно развит общественный транспорт. Для платного въезда в столицу или повышения налогов на владельцев машин нужно сначала построить сотни километров дорог, десятки новых станций метро. Об этом заявил вчера на совете экспертов по транспортным вопросам кандидат в мэры города Сергей Собянин.

Он напомнил, что последние семь лет в городе формируется принципиально новый транспортный каркас. Исторически Москву строили по радиально-кольцевому принципу, одному из самых неэффективных. Но людей, а тем более машин тогда было в разы меньше. К 2011 году старая транспортная система оказалась почти полностью парализована - новых станций метро и дорог почти не появлялось, а количество машин росло в геометрической прогрессии. Москва все больше погружалась в транспортный коллапс. Простых же сказочных рецептов решения этой проблемы не бывает. Пришлось строить новые дороги и развязки.

Развивать общественный транспорт, открывать десятки новых станций метро, вводить каршеринг, развивать такси...

- Постепенно, шаг за шагом главная проблема Москвы потихоньку начала отступать, - говорил Собянин. - Это самый важный тренд, который говорит о том, что мы на правильном пути.

- Почему бы Москве не использовать опыт других мегаполисов - Лондона, Парижа, где введены ограничительные меры для автовладельцев? - спросил Вадим Покотило, партнер компании McKinsey.

- Мы пошли по самому либеральному пути, ввели платную парковку, но при этом ни платного въезда, ни каких-то других ограничений не стали вводить, - сказал кандидат. - Это продуманная позиция, у нас слишком плохо развит общественный транспорт. Представьте себе, мы ввели жесткие ограничения, платный въезд в город. А в электричку в час пик не войдешь, там давка, все перегружено на 150-190 процентов...

Москва выбрала более дорогой, но эффективный путь - строительство хорд, развязок, вылетных магистралей, поперечных связей между районами для улучшения связанности улично-дорожной сети, строительство в огромных объемах метро и дополнительных главных путей на железной дороге. Всего за последние годы построено и обновлено 1045 км дорог, отремонтировано 257 мостов и тоннелей, 215 пешеходных переходов, реконструировано 14 развязок на МКАД/Одним из ключевых решений признана также работа с железными дорогами. До сих пор многие приезжают в Москву из других регионов на машинах из-за того, что на электричке дорого и не всегда удобно. Запуск МЦК улучшил ситуацию, сейчас идет проработка Московских центральных диаметров, появление которых увеличит на треть количество пассажиров железной дороги. Пуск первых двух направлений, Нахабино - Подольск и Лобня - Одинцово, запланирован на конец 2019-го - начало 2020 года.

Войдут в обновленный транспортный каркас также Большая кольцевая линия и новые линии метро: до 2023 года построят 256 км и 122 станции. К 2028 году метро будет в шаговой доступности у 90 % москвичей.

Помогают в улучшении ситуации и новые виды транспорта, в частности каршеринг - его сводный парк всех операторов превышает уже 10 тысяч автомобилей. В аренду можно взять любую машину - от Porsche до крохотного Smart. Город поддерживает владельцев, предоставляя льготы на платную стоянку, помогая с процентами по лизингу, но, как отметила Лориана Сардар, управляющий партнер одной из компаний, есть несколько проблем. Компании не могут воспользоваться субсидированием по лизингу. Кроме того, в последнее время клиентам каршеринга все сложнее парковаться - они вынуждены кружить по району в поисках места, а деньги за аренду приходится платить. Лориана Сардар предложила открывать в Москве места для каршеринга по аналогии с парковками "Только для такси". Кандидат пообещал подумать и дать поручение департаменту транспорта поискать возможности для открытия таких мест. Сам же выступил с еще одной необычной идеей - создать в Москве "народный каршеринг", когда человек приезжает в город и отдает свою машину, которая ему не нужна в течение дня, в краткосрочную аренду в конкретном районе, который он определит сам. Пока в мире такого ни у кого нет, ведутся только проработки.