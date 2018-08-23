Собянин открыл самый большой городской парк за МКАД

Один из самых больших ландшафтных парков в столице, который не только по размерам, но и по красоте сравнивают с Парком Горького, открыл в Южном Бутово мэр города Сергей Собянин.

Жители района, гулявшие в это время по новому оазису природы, встретили мэра словами благодарности, а о парке говорили только в превосходной степени: "Роскошный, уникальный, лучший в Европе..."

- Мы открываем самый большой городской парк за МКАД - 142,5 га зеленых пространств, которые теперь принадлежат жителям Бутова и всем москвичам, - сказал Собянин. - При его создании мы постарались учесть все ваши пожелания. Чистые пруды с рыбой, набережные и площадки для отдыха у воды, спортивные объекты, детские и танцевальные площадки… Все это теперь есть. Теперь главное - бережно эксплуатировать и охранять парк.

Жительница одного из соседних с парком домов Екатерина Ванина проезжает его из конца в конец на велосипеде за полчаса. Это семь километров, но по новым велодорожкам можно лететь с ветерком. Катается обычно в первой половине дня, так как после обеда здесь уже многолюдно. "Многие на тренажерах занимаются, катаются на роликах и велосипедах. А в праздники вообще аншлаг и в спортивной, и пикниковой зоне. Да и у прудов - мужчины после работы бегут с удочкой к воде", - делится Екатерина.

Чтобы рассказать детям о многообразии растений в разных частях света и климатических зонах, теперь их не нужно вести в музей или ехать в центр города в Ботанический сад. Достаточно через несколько метров заглянуть в родной парк. Почти на каждом шагу тут натыкаешься на что-то интересное - альпийские горки, каскадный ручей… Дети с ограниченными возможностями здоровья из детского дома-интерната "Южное Бутово" с воспитателем Татьяной Ожеговой гуляют по парку практически каждый день. Любимое место у них - на деревянной набережной, отсюда удобно и кормить уток, и просто наблюдать за ними - их деревянные домики в водоемах установили неподалеку. "Раньше здесь была галька, пруды зарастали густым камышом. Сейчас стало чисто, посадили новые деревья, кустарники и цветы. Для нас это важно, мы приходим сюда изучать природу", - рассказала "РГ" Татьяна. Специально для таких прогулок в интернате разработали экскурсионную программу с экологической тропой. Гуляя по парку, ребята наблюдают, как в течение года меняется природа. Весной они видели, как на территории появлялись новые деревья, как они зеленели и распускались, а теперь наблюдают, как постепенно желтеет листва, созревают орехи и шишки.

День города многие жители района уже планируют провести в новом парке. Там все для этого есть - несколько площадок со сценой, небольшие амфитеатры. "Давно надо было такую красоту сделать, теперь есть куда выйти с детьми", - говорит Татьяна Ярилина, бабушка 11-летний Полины и 3-летней Алины. Занятий у девочек теперь здесь много. То катаются на карусели, то берут велосипеды и отправляются на памп-трек - экстремальная трасса с буграми теперь есть не только у взрослых. С деревянных настилов смело спускается и вновь подпрыгивает на велике 5-летний Кирилл Волобуев. "Это в сто раз лучше качелей", - кричит он, подпрыгнув на очередной горке.