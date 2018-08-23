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23.08.2018 23:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стрелявший в полицейских мужчина работал в сетевом магазине в Петербурге

Полиция установила личность злоумышленника, стрелявшего в полицейских в Москве. Установлено, что он имел временную регистрацию в Санкт-Петербурге и работал там в сетевом магазине, передает "Интерфакс".

По непроверенным данным, стрелок скончался от полученных ранений, но полиция пока эти данные не подтверждает.

Напомним, что инцидент произошел в центре Москвы по адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43. Злоумышленник без каких-либо видимых причин открыл огонь из огнестрельного оружия по полицейским и был ранен ответным огнем.

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