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23.08.2018 21:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы преступник открыл огонь по полицейским

Текст: Сергей Бабкин

Вечером в четверг в центре Москвы вооруженный преступник открыл огонь по полицейским, дежурившим в районе Арбата. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, преступник открыл стрельбу в переулке Сивцев Вражек. Он начал стрелять без всякой видимой причины, как только увидел полицейский патруль. Один из прпвоохранителей получил огнестрельное ранение.

Ответной стрельбой стражам порядка удалось обезоружить агрессора. Его доставили в больницу. Врачи также оказывают всю необходимую помощь раненому полицейскому.

Напавшего на якутских полицейских дебошира арестовали на два месяца

На Сивцевом Вражке работает оперативная группа. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

За последние дни, как уже писала "РГ", произошло несколько резонансных нападений на полицейских в столичном регионе. В частности, 12 августа на Волгоградском проспекте грабитель ранил ножом двоих патрульных при задержании. Аналогичный случай на днях произошел в Клину: неадекватный 23-летний парень бросался на прохожих, а потом с ножом напал на прибывший наряд полиции. Во всех эпизодах полицейские смогли обезвредить злоумышленников.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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