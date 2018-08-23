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23.08.2018 20:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву везут небо Парижа

Сегодня открывается фестиваль "Спасская башня"
Текст: Игорь Елков
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
Фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве в 11-й раз.

Это российская версия сверхпопулярного мирового проекта Military Tattoo - шоу военных оркестров. Но армия лишь задает тон, до половины участников (а по численности - порой и две трети) это совершенно мирные музыканты, вокалисты и танцоры.

Так будет и на этот раз. В Москву приехали участники из России, Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Монако, Мексики, Омана, Шри-Ланки и Мьянмы. Также на Красной площади выступят две международные группы - кельтский оркестр волынок и барабанов и команда ирландских танцев, которые исполняют танцоры из всех уголков мира.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
24 августа открывается Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

10 всадников Конной ассоциации Кордовы (Испании) со вчерашнего дня на конном манеже на Красной площади выступают с шоу "Пыл и дух Андалузской лошади". В своем жанре оно считается одним из лучших в мире. Под волнующие ритмы испанской гитары фламенко танцуют и люди, и кони. Вместе и по отдельности.

Еще одна особенность нынешнего фестиваля: Мирей Матье будет петь в последние три дня "Спасской башни": 31 августа, 1 сентября и 2 сентября. Она была готова прилететь и в день открытия, но организаторы фестиваля попросили ее выступить в те дни, когда будет идти телевизионная запись.

На конном манеже на Красной площади испанское фламенко станцуют и люди, и кони
Фото: Владимир Снегирев
В "Спасской башне-2018" примет участие гвардейский оркестр князя Монако

Мирей Матье исполнит три песни: "Прости мне этот детский каприз", "Под небом Парижа" и "Запретная любовь".

Кстати, пока небо весьма благосклонно к зрителям и участникам. Погода, что называется, радует. Но следует быть готовым к традиционным испытаниям дождем. Как напомнил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, погода всегда испытывает собравшихся на верность музыке. Но даже проливной дождь не может помешать выступлению военных оркестров. А их стойкость воодушевляет и гражданских. "Во время одного из прошлых выступлений на Красной площади Тамары Гвердцители начался сильный дождь, - рассказывает министр Кибовский. - Конечно, ей сразу же поднесли зонтик, но Тамара решительно отказалась от него и продолжала петь, стоя под проливным дождем. Как и все музыканты". Подобный случай был и с Мирей Матье.

В этом году методом народного голосования можно будет выбрать лучший российский и зарубежный оркестры. Победителям вручат призы зрительских симпатий.

От первого лица

Звоню коменданту Кремля Сергею Хлебникову:

Кто ведет фестиваль?

Сергей Хлебников: Наш постоянный ведущий Евгений Александрович Хорошевцев, "золотой голос" фестиваля. Но текста, причем разнопланового, в этом году много. Поэтому помогать будет еще один диктор. Вести будут вместе, как на спортивных чемпионатах. А еще будет закадровый голос во время трансляции - Евгений Серов.

По-прежнему обходитесь без бюджетных денег?

Сергей Хлебников: Поддержка государственных структур, конечно, большая: в организации участвуют МИД, минобороны, ФСО и т.д. Но нет специально выделенных для этого людей. И да, фестиваль мы проводим без бюджетных средств.

Кстати

Завтра, 25 августа, в 12:00 на ВДНХ пройдет Шествие участников фестиваля.

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