В Москве бойцовская собака покусала девочку

На севере Москвы собака бойцовской породы покусала малолетнюю девочку.

Инцидент произошел в районе Сокол по адресу: Волоколамское шоссе, дом 15/22, где восьмилетний мальчик выгуливал собаку на поводке без намордника, сообщает m24.ru. Когда пес укусил девочку, мальчик вместе с собакой убежал в свой подъезд.

Правоохранители установили адрес и личности хозяев собаки. В ближайшее время они опросят мальчика и его 75-летнего отца.

В конце июля в Талдоме тибетский мастиф набросился на 11-летнюю девочку.