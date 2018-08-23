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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве бойцовская собака покусала девочку

На севере Москвы собака бойцовской породы покусала малолетнюю девочку.

Фото: REUTERS
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Инцидент произошел в районе Сокол по адресу: Волоколамское шоссе, дом 15/22, где восьмилетний мальчик выгуливал собаку на поводке без намордника, сообщает m24.ru. Когда пес укусил девочку, мальчик вместе с собакой убежал в свой подъезд.

Правоохранители установили адрес и личности хозяев собаки. В ближайшее время они опросят мальчика и его 75-летнего отца.

В конце июля в Талдоме тибетский мастиф набросился на 11-летнюю девочку.

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