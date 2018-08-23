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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дуга истории

Владимир Путин поздравил с юбилеем победы в Курской битве жителей региона и рассказал о важнейшей роли поисковой работы
Текст: Кира Латухина (Курск)
Российская газета - Столичный выпуск №7650 (187)
Чувство благодарности героям Отечества и внимания к прошлому должно воспитывать общество и сегодня, и завтра. Об этом заявил президент.
Владимир Путин посетил реконструкцию блиндажа командующего фронтом Константина Рокоссовского. Фото: РИА Новости Владимир Путин посетил реконструкцию блиндажа командующего фронтом Константина Рокоссовского. Фото: РИА Новости
Владимир Путин посетил реконструкцию блиндажа командующего фронтом Константина Рокоссовского. Фото: РИА Новости

В день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Курская дуга" и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Президент подошел к памятнику вместе с ветеранами и юнармейцами, а по окончании церемонии пообщался с фронтовиками, поздравил с праздником и пожелал здоровья.

На аллее Владимир Путин приветствовал местных жителей, после чего возложил цветы у памятника маршалу Жукову и памятного знака "Курск - город воинской славы". Там его тоже ждали куряне - просили об автографах и фото. Одна из участниц встречи выступила и вовсе неожиданно: захотела обнять президента, и он согласился.

Путин остановил кортеж для разговора с жителями Курска

Глава государства посетил монумент, сооруженный в память о моряках с подлодки "Курск", и возложил цветы. А затем отправился в музей-мемориал "Командный пункт Центрального фронта", осмотрел экспозицию военной техники и посетил реконструкцию блиндажа маршала Рокоссовского.

После этого Путин пообщался с ветеранами и поисковиками, поздравил всех со знаменательным событием. Курская битва стала поворотным пунктом во Второй мировой войне, сказал он. Это важнейшее событие в истории и жизни нашего государства - если бы таких побед не было, неизвестно, как сложилась бы судьба народов нашей страны, подчеркнул президент. "Скорее всего, она была бы печальной, если не сказать - трагической. Но этого не произошло благодаря вашему героизму, героизму ваших однополчан, героизму советского народа", - обратился он к ветеранам.

"Мы знаем, что сегодня на учете минобороны находятся больше 30 тысяч захоронений наших бойцов. Но, как это ни странно, до сих пор, к сожалению, поименно во всех этих захоронениях мы знаем половину воинов, которые погибли, а всех остальных не знаем. Причем это относится как к захоронениям на территории РФ, так и за рубежом", - продолжил Путин.

"То, что делают поисковики, - это очень благородная и важная работа, она прежде всего направлена на то, чтобы отдать дань уважения воинам, которые защищали Отечество, но она направлена и на воспитание сегодняшнего и будущих поколений в духе преданности и любви к Отечеству, что чрезвычайно важно для будущего нашей страны. Сделать здесь нужно еще очень много", - считает президент.

На учете минобороны находятся больше 30 тысяч захоронений наших бойцов

Поисковики находят не только отдельные останки, но и крупные воинские захоронения, и тут нужен учет, регламент. "Правительство готовит соответствующую федеральную программу. Я просил коллег над этим подумать, знаю, что такая работа идет. Более того, эта подготовительная работа идет весьма публично, и каждый желающий может принять участие в том смысле, что может внести какие-то предложения по организации этой работы", - сообщил Путин.

"К сожалению, часто проводятся хозяйственные работы в непосредственной близости или прямо на местах активных боевых действий, и это, конечно, проблема, - также заметил президент. - Министерство экономического развития имеет поручение сделать соответствующее предложение, в том числе и для изменений в законы".

Путин поручил ограничить хоздеятельность на местах активных боев ВОВ

В ходе беседы обсуждалось разграничение полномочий уровней власти - ведь многим объектам нужно внимание, но непонятно, кто ими должен заниматься. Поисковики просили также предусмотреть средства для паспортизации воинских захоронений, ввести единые стандарты для их благоустройства - чтобы они достойно и одинаково выглядели, а также говорили о важности "выверки" имен - часто случается путаница в буквах.

Президент поинтересовался, работает ли грантовая система, и получил положительный ответ. Причем охватывает она всю страну и направлена на разные виды работ в сфере увековечения памяти героев Отечества.

"То, чем вы занимаетесь - поисковые отряды и вообще движение, эта деятельность и ее результаты не нужны тем, о ком вы заботитесь. Этих людей уже давно нет. Они ушли из жизни, погибли. Эта работа нужна и живущим сегодня, и будущим поколениям", - заявил глава государства. "Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал за страну, за нас с вами, за будущие поколения самое дорогое, что есть у человека, - свою жизнь", - подчеркнул он. "Только общество, которое имеет такой внутренний моральный стержень, имеет шансы на будущее и на позитивное развитие", - убежден Путин. "Это чувство благодарности нашим героям и внимания к прошлому должно воспитывать наше общество сегодня и будущие поколения", - сказал он. Президент обещал сформулировать поручения, в том числе по результатам вчерашней встречи.

Минобороны

К 75-летию Курской битвы министерство обороны рассекретило некоторые архивные документы о событиях лета 1943 года. Они опубликованы в специальном разделе на сайте ведомства. Известно, что план стратегического наступления Красной армии на Курской дуге предусматривал освобождение Харькова. Эта операция, разработанная Г.К. Жуковым, получила название "Румянцев". Директиву на ее проведение утвердила Ставка Верховного Главнокомандования, под планом поставил свою подпись Сталин. Документ можно увидеть на сайте минобороны. Любопытно, что адресована директива неким товарищам Юрьеву и Александрову. В Наркомате обороны и Генштабе такие военачальники тогда не служили. Зато были маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский, которым поручалась координация действий фронтов в Курской битве. Они-то и проходили в директиве Ставки под легендированными фамилиями Юрьев и Александров - как говорится в пояснении к документу, во избежание утечки информации.

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