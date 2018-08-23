Новости

Виталий Мутко поручил Минстрою рассмотреть проблему дольщиков Urban Group 07:09
Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей 07:05
В Раде сообщили о "землетрясении" в России из-за военного парада 07:00
США решили ужесточить санкции против Ирана 06:44
Трамп признался в единственной ошибке на выборах 2016 года 06:43
В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости 06:30
На фестивале "Край света" в Южно-Сахалинске появится открытый кинозал 06:10
Авиакомпании Японии отменили 150 авиарейсов из-за тайфуна 06:05
"Опять фантазирует": Порошенко рассказал о создании сильнейшей армии в Европе 05:40
Более десяти тонн наркотиков обнаружили военные в Мексике 05:33
В Японии взорвался грузовик с порохом 05:21
Курильский вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла 05:02
Гавайи подготовились к удару урагана "Лейн" 04:55
Россия отправила в Донбасс 80-ю колонну с гуманитарной помощью 04:46
Младенца с ножевыми ранениями перевезли в больницу Южно-Сахалинска 04:36
Названа дата взлета тяжелого стелс-беспилотника России 04:11
Российские средства связи установили в Белом доме 04:07
Ракета-носитель Vega успешно взлетела с космодрома Куру 03:50
Минобороны опубликовало уникальные документы о Курской битве 03:30
Путин поздравил и наградил победителей турнира по самбо 03:19
Трамп уличил своего бывшего адвоката во лжи 03:10
Трамп в связи с убийством вновь призвал построить стену на границе с Мексикой 02:50
Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора News Media‍ 02:40
США заявили о дефиците специалистов для борьбы с хакерами 02:22
Куба допустит иностранцев к управлению железными дорогами 02:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
23.08.2018 04:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Младенца с ножевыми ранениями перевезли в больницу Южно-Сахалинска

Текст: Дина Непомнящая

Девочку, доставленную в реанимационное отделение Охинской центральной районной больницы с ножевыми ранами, самолетом санавиации переправили в детскую областную больницу Южно-Сахалинска.

Избитого в ЕАО пятилетнего ребенка перевезли в хабаровскую больницу

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства малышке не 11 месяцев, как сообщалось ранее, а десять.

Медики в Охе оценили ее состоянии и приняли решение о немедленной эвакуации в областной центр. Специальный рейс был организован по поручению губернатора региона Олега Кожемяко.

- В 22:28 по местному времени самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра с установленным медицинским модулем поднялся в воздух с ребенком на борту. Спустя полтора часа он приземлился в Южно-Сахалинске, - рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

- Девочку сопровождала врачебная бригада, которая следила за ее самочувствием во время полета. Сейчас пациентка находится в реанимации. Ее состояние оценивается, как стабильно тяжелое, - сообщили в детской областной больнице.

На особом контроле ситуацию держат в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Напомним, малышку со множественными колотыми ранами в грудной клетке доставили в больницу накануне вечером. Специалисты следственного управления СК РФ по региону сразу начали проверку ситуации. Позже было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункты "б, з" части 2 статьи 111 УК РФ).

Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей и контролирующих органов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Пушков ответил на слова Климкина о "войне" между Россией и Украиной
Россия отправила в Донбасс 80-ю колонну с гуманитарной помощью
В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости
Россия резко увеличила закупки золота