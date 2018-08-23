Младенца с ножевыми ранениями перевезли в больницу Южно-Сахалинска

Девочку, доставленную в реанимационное отделение Охинской центральной районной больницы с ножевыми ранами, самолетом санавиации переправили в детскую областную больницу Южно-Сахалинска.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства малышке не 11 месяцев, как сообщалось ранее, а десять.

Медики в Охе оценили ее состоянии и приняли решение о немедленной эвакуации в областной центр. Специальный рейс был организован по поручению губернатора региона Олега Кожемяко.

- В 22:28 по местному времени самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра с установленным медицинским модулем поднялся в воздух с ребенком на борту. Спустя полтора часа он приземлился в Южно-Сахалинске, - рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

- Девочку сопровождала врачебная бригада, которая следила за ее самочувствием во время полета. Сейчас пациентка находится в реанимации. Ее состояние оценивается, как стабильно тяжелое, - сообщили в детской областной больнице.

На особом контроле ситуацию держат в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Напомним, малышку со множественными колотыми ранами в грудной клетке доставили в больницу накануне вечером. Специалисты следственного управления СК РФ по региону сразу начали проверку ситуации. Позже было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункты "б, з" части 2 статьи 111 УК РФ).

Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей и контролирующих органов.