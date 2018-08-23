На фестивале "Край света" в Южно-Сахалинске появится открытый кинозал

Меньше суток осталось до старта восьмого кинофестиваля "Край света", который пройдет с 24 по 31 августа в Южно-Сахалинске. Зрители смогут посмотреть фильмы в двух шатрах на площади перед "Чехов-центром" и в кинотеатре под открытым небом.

Открытый кинозал оборудовали прямо у Дома правительства. Эта площадка будет посвящена лентам на спортивную тематику. Небо пока благоприятствует событию: на Сахалине по-летнему теплая погода.

Помимо улицы площадками кинофестиваля станут два городских кинотеатра и сам "Чехов-центр", где в пятницу и состоится открытие "Края света". Показ начнется с киноленты датского режиссера Густава Меллера "Виновный".

Почетным президентом фестиваля с нынешнего года стал режиссер Федор Бондарчук. Он сменил на этом посту свою коллегу Аллу Сурикову. Жюри возглавила иранский режиссер Таминех Милани.

Помимо конкурсной программы и фильмов вне состязания в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи и мастерские. Тематика последних в этом году не изменилась: анимация для детей, кинолаборатория, продюсерские и дизайнерские курсы для подростков.