В московском издательстве готовится к выходу книга "Город Бонивур", посвященная возведению города-спутника Комсомольска-на-Амуре. По мнению автора - Александра Леонкина - события 30-летней давности и грандиозные планы, которым не суждено было сбыться и о которых сегодня забыли, являются важной частью истории Дальнего Востока.

Как возникла идея книги?

Александр Леонкин: Все началось с увлечения велотуризмом. Я объездил Хабаровск и пригороды. Принялся искать в крае интересные места и на велосипедном интернет-форуме узнал о городе, который начали возводить в Комсомольском районе у села Нижнетамбовское и бросили. Особого интереса это у меня не вызвало. Но зимой 2010-2011 годов вдруг стала попадаться разная информация о той ударной стройке, о капсуле, оставленной комсомольцам XXI века. Захотелось найти ее, вокруг этого все и закрутилось.

Сначала я публиковал в "Живом журнале" отчеты о наших с друзьями путешествиях в Комсомольский район. Потом написал рассказ о том, что было бы, если бы город и градообразующее предприятие - завод азотных удобрений - появились. Московское издательство предложило сделать книгу, а Владимир Бурдаков, бывший начальник штаба ЦК ВЛКСМ на этой стройке, идею поддержал и предоставил свой архив.

Возвести новый город на Амуре было мечтой тогдашнего первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС Алексея Клементьевича Черного?



Александр Леонкин: Да. Об этом мне рассказывали и хабаровчане, и бывший глава Минвостокстроя СССР Александр Александрович Бабенко. По его словам, именно Черный эту идею в ЦК продавил. Чем он воспользовался? Была программа развития сельского хозяйства - агропрому удобрения требовались.

Еще один аргумент Черного - освободилось множество рабочих рук на БАМе, им нужно было найти применение. А хабаровский ученый, академик РАН, доктор экономических наук Павел Минакир уверен, что первый секретарь просто хотел себе "памятник" поставить в регионе.

Когда началась стройка?



Александр Леонкин: В конце ноября 1985 года главным прорабом назначили Михаила Павловича Дъяченко, бывшего председателя сельсовета соседнего поселка Шелехово. В его бригаду пришли жители окрестных сел. Из Комсо­мольска-на-Амуре строителям привезли вагончики. За декабрь и за две декады января они собрали жилье для первых 50 бойцов отряда "Комсомолец Приамурья", которые приехали в Нижнетамбовское 20 января 1986 года. Пополнение прибывало каждую неделю - по 10-15 человек. Из щитовых конструкций первостроители собрали шесть 50-местных общежитий для шести линейных отрядов Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXVII съезда КПСС: "Белоруссия", "Украина", "Кузбасс", "Тамбов", "Воронеж" и "Кубань". Потом возвели здание управления, два магазина, библиотеку, медчасть, столовую, пункт проката… Стройка гремела, о ней писали СМИ.

И она продолжалась…



Александр Леонкин: Ровно четыре года. Многие полагают, что все ограничилось только 1986-1987-м, но это не так.

Что удалось сделать за это время?



Александр Леонкин: Построили мост через речку Хальзан, 54 двухквартирных дома, где люди продолжают жить, железобетонную коробку детсада и систему водоотведения - только трубы успели положить. Начали возводить и несколько зданий на промбазе, что в двух километрах. Там остались одни фундаменты.

Успели не так много.



Александр Леонкин: Стройка хоть и всесоюзная, но фактически финансировалась краем. Представьте, например, что город Циолковский и космодром Восточный строит сама Амурская область! Это невозможно. По документам в середине 1980-х в Хабаровском крае был острый дефицит стройматериалов. На эту стройку их отпускали по остаточному принципу. Приходили баржи с бракованными панелями для домов сразу с пяти заводов. Специалисты мне объяснили: в пятиэтажку их ставить нельзя, а в одноэтажку - можно. Вот и гнали их в Нижнетамбовское.

В дефиците было почти все. Парень из Тамбова отбил телеграмму домой: срочно нужны когти, с помощью которых электрики взбираются на столбы. И ему прислали посылку с этими нехитрыми приспособлениями. Бойцы всесоюзного отряда на свои кровные в местном магазине покупали ящиками гвозди, пока те не кончились. Подобных историй много.

В сентябре 1988 года Алексей Черный ушел на пенсию…



Александр Леонкин: И все упоминания о стройке из СМИ исчезли. А потом Советский Союз начал разваливаться, и самое главное - закончились деньги. Мировые цены на нефть упали. К тому же одновременно на Ямале начали строить город Губкинский с нефтехимическим предприятием. Он, кстати, поднялся.

Стройка в Бонивуре из Всесоюзной ударной комсомольской превратилась в краевую ударную по возведению жилья и объектов соцкультбыта. Ее закрыли в декабре в 1989 года.

Как первостроители вспоминают дни, проведенные в Нижнетамбовском?



Александр Леонкин: Подавляющее большинство положительно, многие мечтают снова побывать на Дальнем Востоке. Они страстно хотели построить новый город. Кстати, у Владимира Бурдакова сохранились сотни писем, которые шли со всего Союза. Люди просились на стройку, спрашивали, как на нее попасть. И в письмах видно, кто чего хотел - денег или романтики.

А если бы СССР не развалился?



Александр Леонкин: Планы бы осуществились. Газ рядом, нефть сахалинская, Шелеховское месторождение серы. Были планы интеграции множества крупных промышленных предприятий - уже существующих и новых. Возникла бы со временем миллионная агломерация Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Селихино - Солнечный - Бонивур…

Капсула с посланием потомкам нашлась?



Александр Леонкин: С большим трудом выяснили, что она находится в фундаменте дома, где до сих пор живут люди. Ну не ломать же его.

Откуда взялось название Бонивур?



Александр Леонкин: На мой взгляд, это лишь один из вариантов. Были и другие - город Молодость или Молодежный. Их предложил сам Черный, по воспоминаниям первого секретаря Комсомольского горкома партии Евгения Хорошилова.

А что касается первостроителей, то одни утверждают, что город никак не назывался, другие говорят - Бонивур, третьи - Бонивуровец. Почему использовалось имя одного из героев Гражданской войны на Дальнем Востоке, вполне понятно. Львиную долю первостроителей города составляли бывшие бойцы отряда "Бонивуровец". В 1980-х они возводили Некрасовский свинокомплекс под Хабаровском. И только тех, кто прошел там проверку, показав себя с лучшей стороны, принимали в краевой комсомольско-молодежный строительный отряд "Комсомолец Приамурья" и отправляли в Нижнетамбовское.