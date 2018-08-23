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23.08.2018 08:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гости на пороге

Готов ли Дальний Восток к росту туристического потока
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7648 (185)
Более 36 тысяч электронных виз оформлено иностранными гражданами для посещения Дальнего Востока за год действия этого порядка. Упрощенным визовым режимом уже воспользовались 24,3 тысячи человек из 14 государств. Как это сказывается на въездном туризме и готовы ли регионы ДФО принять возрастающий поток гостей из-за рубежа, объясняет директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
Упрощение визового режима влечет за собой увеличение турпотока. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Упрощение визового режима влечет за собой увеличение турпотока. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Упрощение визового режима влечет за собой увеличение турпотока. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Александр Павлович, на ваш взгляд, электронная виза способна кардинально изменить ситуацию в сфере въездного туризма на Дальнем Востоке?

Александр Осауленко: По данным UNWTO (Всемирной туристской организации), как только в турпакете убирается слово "виза", на следующий год турпоток в страну вырастает как минимум на 30 процентов. Это, кстати, мы увидели на примере наших соседей-корейцев и ряда других государств.

Мы не уходим от визового режима, но упрощаем его до такой степени, что, сидя дома, иностранный гражданин в состоянии просто с персонального компьютера взять и оформить визу.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
На Камчатку можно приехать по онлайн-визе

Сегодня по электронной визе можно прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин. До 1 сентября упрощенный режим въезда должны ввести в пяти воздушных пунктах пропуска - аэропортах Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Анадыря. Значит, уже в зимний сезон увеличатся турпотоки в эти регионы.

Насколько готова инфраструктура к приему массы зарубежных гостей?

Александр Осауленко: Увы, недоработок и "узких" мест еще много.

Проблема номер один - технические возможности пропускных пограничных пунктов. Если на западе России их более или менее модернизировали, на восточных границах большинство не соответствует современным требованиям.

Или вот пример: у пограничной службы есть официальный норматив на работу с одним человеком - три минуты, тогда как во всем мире на контроль и проставление отметок в паспорт отводятся секунды. В соседнем Китае - 25 секунд. А теперь представьте: приходит круизное судно на Камчатку или во Владивосток, на борту 2,5 тысячи туристов. Их, что, двое суток будут впускать, а потом двое - выпускать? Конечно, этого не происходит. Нужно отметить, что для приема круизных лайнеров на Дальнем Востоке провели глубокую модернизацию погранпунктов, изменили организацию процесса, увеличили численность обслуживающего персонала.

На что жалуются иностранные туристы, посещающие Дальний Восток?

Александр Осауленко: Не может не радовать тот факт, что вопросы безопасности ушли из первой пятерки проблем, с которыми сталкивается в России зарубежный турист. Более того, мы знаем много примеров с чемпионата мира по футболу, когда в кафе или отелях наши граждане не позволяли персоналу обсчитывать иностранцев.

В дальневосточных городах стали эпизодически появляться вывески на английском, китайском, японском, но в целом указатели, понятные туристам из-за рубежа, отсутствуют. Во многих ресторанах, даже расположенных на "красной линии", нет меню на английском или хотя бы с фотографиями блюд.

Чем территория более доступна во всех смыслах этого слова, - начиная от качества дорог, комфортабельности транспортного средства и заканчивая ценой на все это, - тем большие турпотоки устремятся сюда

Между тем организация питания - важнейшая задача. Не хочу обидеть наши музеи и другие объекты показа, но голодному туристу точно не до них. Это, кстати, ярко продемонстрировал и чемпионат мира по футболу. На чем погорели в первые дни ЧМ точки общепита? Они в три раза увеличили объем закупок, но когда через два часа запасы вдруг нечаянно кончились, все поняли, что глубоко ошиблись в своих расчетах. Думали, что люди не будут сидеть по четыре часа в баре, а пойдут Кремль смотреть, по городу гулять.

Вот на центральной улице Хабаровска я насчитал аж три летних веранды. А на главной площади города - четыре все время закрытых киоска. Помню, в бытность директором одной из хабаровских турфирм - сколько копий мы сломали, доказывая: центр города должен "работать" на туриста. Почему в Хельсинки перед президентским дворцом можно рынок поставить? Почему в других странах на главных площадях и магазинчики, и кафе есть? У нас же фонтан за решеткой - и все. А ведь когда идешь летом по Хабаровску в 35-градусную жару и при 100-процентной влажности, непременно глаз должен выхватывать местечки, где можно посидеть в тени и прохладе, вкусно поесть-попить.

И для туриста очень важна логистика. Чем территория более доступна во всех смыслах этого слова, - начиная от качества дорог, комфортабельности транспортного средства и заканчивая ценой на все это, - тем большие турпотоки устремятся сюда.

Ровно два года назад "Российская газета" в выпуске "Экономика Дальнего Востока" поднимала тему нелегального бизнеса в сфере обслуживания иностранных, прежде всего китайских, туристов. Что-то изменилось?

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Электронные визы введут еще для двух регионов России

Александр Осауленко: Проблема эта, зародившись на Дальнем Востоке, а конкретно в Хабаровске и Владивостоке, ширится и уже стала характерна для Москвы и Санкт-Петербурга. Основная причина в том, что, в отличие от других стран, российское законодательство позволяет иностранным гражданам работать в туристической отрасли на нашей территории.

В результате компании из КНР организуют поездки китайских групп в Россию, здесь их принимают китайские же партнеры, и качество обслуживания часто очень низкое. К примеру, в программе написано "ресторан национальной кухни", а везут поесть на какой-нибудь рынок в забегаловку без вывески. Туристы, заплатившие большие деньги за путевку, считают, что это российские туроператоры недорабатывают и предоставляют некачественные услуги. В Управлении по туризму КНР нам показывали толстенные пачки жалоб от туристов. Так рождается мнение, что российский турпродукт - низкопробный, и это чревато снижением спроса.

Другая сторона проблемы - деньги идут не только мимо наших туристических компаний, но и мимо бюджетов различных уровней. Если бы китайские группы обслуживала российская турфирма, она бы заработала на этом и, соответственно, заплатила бы налоги. А так деньги в Россию даже не заходят.

По итогам 2017 года большинство наших территорий дали статистику: рост китайского турпотока и снижение отчислений отрасли в бюджет. Сломать эту тенденцию может только изменение в законодательстве, на котором давно настаивает турбизнес: на территории РФ принимающей стороной должны быть только российские компании.

Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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