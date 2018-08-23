Следствие не нашло признаков криминала в смерти девочки из Приамурья

Следователи продолжают выяснение обстоятельств гибели пятилетнего ребенка из города Свободного Амурской области. По предварительной информации, смерть девочки не была насильственной.

"Первоначальный осмотр и вскрытие тела следов криминала не обнаружили. Будет проведено гистологическое исследование тканей, это займет около трех недель", - сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Алексей Лубинский.

Напомним, малышка пропала 20 августа около четырех часов вечера. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку искали правоохранительные органы и волонтеры. Информация об исчезновении активно распространялась в соцсетях.

Спустя два дня ребенка обнаружили мертвым под металлическими конструкциями во дворе родного дома. Расследование продолжается.