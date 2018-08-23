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23.08.2018 08:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие не нашло признаков криминала в смерти девочки из Приамурья

Текст: Дина Непомнящая

Следователи продолжают выяснение обстоятельств гибели пятилетнего ребенка из города Свободного Амурской области. По предварительной информации, смерть девочки не была насильственной.

На Кубани в пруду нашли тело пропавшей девочки

"Первоначальный осмотр и вскрытие тела следов криминала не обнаружили. Будет проведено гистологическое исследование тканей, это займет около трех недель", - сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Алексей Лубинский.

Напомним, малышка пропала 20 августа около четырех часов вечера. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку искали правоохранительные органы и волонтеры. Информация об исчезновении активно распространялась в соцсетях.

Спустя два дня ребенка обнаружили мертвым под металлическими конструкциями во дворе родного дома. Расследование продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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