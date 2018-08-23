По оценкам экспертов маркетингового агентства Discovery Research Group, львиная доля общего объема ветеринарных услуг, оказанных владельцам домашних животных в России, приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа (32,6 и 17,9 процента), дальневосточный рынок развит куда слабее. А это значит, что есть ниша, ждущая предпринимателей. Корреспонденты "РГ" собрали откровения не побоявшихся начать свое дело ветеринаров и владельцев салонов красоты для четверолапых питомцев.

Одной любви к животным мало

Ветеринарная клиника Артема Кондрашова появилась в Хабаровске всего год назад, но уже имеет хорошую репутацию. Даже в будни по утрам здесь всегда есть посетители, а на выходных традиционно - очередь.

- Никакого секрета нет. Как и везде, привлекаем людей прежде всего качеством услуг, - улыбается Артем.

До того как начать свое дело, он много лет трудился ветврачом в клиниках Находки и Хабаровска. Потом опытному хирургу, травматологу и ортопеду надоело работать на чужих. Тщательно просчитав все затраты, Кондрашов решился.

Сначала арендовал помещение в центре, затем переехал в более просторное и бюджетное здание в северной части города.

- Чтобы начать, я вложил почти два миллиона рублей из собственных средств. В кредиты не залезал. Это только для начала. Затем взял ветоборудование в Москве - уже в рассрочку, это еще около полутора миллионов. Но нужно будет еще приобрести кое-какую технику примерно на такую же сумму, - рассказывает Кондрашов.

По его словам, вложения окупятся не раньше, чем через три года.

- Вообще ветеринария и медицина в целом всегда предполагают долгосрочные инвестиции, это ведь не торговля. Я продавать ничего не умею, а могу только животных лечить, понимаете? Это бизнес, но очень специфический.

Сегодня клиника Артема оказывает все ветеринарные услуги и даже может похвастаться собственной "скорой помощью". Два сотрудника на рабочей машине всегда готовы оперативно выехать на помощь четверолапым.

К слову, полгода Артем работал один. Теперь в штате - девять человек.

- Ветеринарных работников в городе хватает, но толковых - нет. Вот ко мне ребята из Краснодара недавно приехали. Не удивляйтесь: сейчас возвращается много уехавших туда людей. На Кубани средняя зарплата ветеринара - 30-35 тысяч рублей, я плачу им около 80-ти, - объясняет владелец клиники.

Он, как и его сотрудники, регулярно ездит на курсы повышения квалификации, в основном, в центральную часть страны.

- Что нужно, чтобы стать ветеринаром? Одной любви к животным мало, главное - сильное желание познать новое, - считает Артем.

По самым скромным подсчетам, на открытие полноценной ветклиники может потребоваться не меньше пяти миллионов рублей

В недавно открывшемся стационаре ветклиники сейчас находятся два кота и спаниель Чип, приехавший на лечение с Сахалина. А еще в лечебнице живет кошка, которую хозяева хотели усыпить. Артем принципиально не проводит эвтаназию здоровым зверям. Хотя такая услуга в прайсе имеется, и стоит она десять тысяч рублей.

- Во-первых, люди хорошо подумают, прежде чем отдавать такие деньги, - объясняет Артем. - Во-вторых, даже если хозяева заплатили, мы собак или кошек не усыпляем, а забираем в клинику. Деньги идут не в карман врачу, а на корм и дальнейшее содержание того самого спасенного животного.

Супермалый кабинет

Светлана Александровна, которая бреет налысо нашего длинношерстного кота Фильку, потому что в своей шубе он тяжело переживает влажное, теплое и душное приморское лето, говорит, что она владелица не клиники, а ветеринарного кабинета. Разница - в наборе оказываемых услуг и количестве работающих.

- В моем кабинете работают "полтора" человека: я и иногда по моей просьбе приходит дочь - когда мне необходим ассистент при сложных процедурах или операциях. Она тоже ветеринар и оформлена в моем ИП официально. Благо, мы живем рядом, - рассказывает Светлана Александровна.

Под кабинет арендованы две смежные комнаты на первом этаже в двухэтажном здании. Оно когда-то было магазином, а сейчас здесь располагаются офисы разных фирм. Аренда обходится ветеринару в 15 тысяч рублей в месяц вместе с коммунальными платежами. От стационарного телефона врач отказалась: мобильного достаточно.

У нее нет сложного оборудования для диагностики, лишь самое необходимое, без которого никак. В свое время пришлось приобрести два процедурных стола, холодильник для лекарств, стерилизатор, инструменты, мебель. Провели водоснабжение в кабинет, купили раковину и ванночку для купания животных. Стационара для животных в кабинете нет, именно поэтому врач не берется за очень сложные операции. На расходные материалы, учитывая медпрепараты, уходит 25-30 тысяч рублей в месяц, впрочем, бывает и меньше.

Кабинет Светланы Александровны работает уже 20 лет. Сначала она вела прием только в нем, включая выходные, поскольку пик обращений, как правило, приходится на субботу-воскресенье.

Но с годами и в связи с обрастанием постоянными клиентами выработала иной режим: до обеда в кабинете, во второй половине дня - на вызовах. На двери обязательно остается объявление с номером телефона и оговоркой "Звоните в любое время, не стесняйтесь".

- Самые распространенные процедуры - кастрация котов, стерилизация кошек, прививки для транспортировки животных, избавление от блох и паразитов, обработка открытых ран от укусов и прочих поражений, груминг. В последние годы замечаю, что люди становятся сердобольнее, приносят раненых бродячих котов, даже голубей, - рассказывает она.

Клинический осмотр животного стоит 200 рублей в кабинете и 500 на дому, анестезия от 800 до 1400 рублей в зависимости от размера животного, кастрация котов - 500, стерилизация кошки - две тысячи, стрижка - 1,5 тысячи рублей. Филькино бритье налысо нынче обошлось нам в 1200 рублей, потому что врача вызывали домой.

Визит в кабинет стоил бы на 200 рублей меньше. Среди расходов Светланы Александровны - траты на бензин, поскольку по вызовам она ездит на машине, и на платную рекламу на одном из популярных сайтов.

- Понимаю, что мой бизнес супермалый. Не назову даже свой ежемесячный заработок, он неравномерен. Не могу сказать, что количество клиентов растет, все-таки конкуренция на ветеринарном рынке Владивостока сильная. Радует, что дочь намерена продолжить дело, когда подрастут ее дети, - говорит Светлана Александровна.

В моде - корейский стиль

Люди готовы тратить деньги не только на здоровье своих питомцев, но и на их красоту. Салонов для животных не меньше, чем ветклиник. Жители Сахалинской области очень любят маленьких собачек: шпицев, терьеров, болонок. Большинство животных аккуратно причесаны и подстрижены. Спрос на услуги собачьих парикмахеров в областном центре явно превышает предложение. Запись к мастерам ведется на полторы-две недели вперед, так что грумеры имеют возможность сами выбирать себе клиентов: работаю только с кошечками, или не работаю с кусачими собачками, или беру только маленьких песиков.

Ирина Захарова своего йорк­ширского терьера возит к одному и тому же специалисту уже несколько лет.

- Зачем это нужно собачке? Так гигиеничнее. Перед процедурой мою его дома сама, экономлю время и 500 рублей. Стрижка стоит 1200 и занимает минут сорок. На собак покрупнее и времени уходит больше, и денег, - говорит женщина.

Ходовая стоимость такого визита - 2-2,5 тысячи рублей, дальше все зависит от потребностей хозяина. Месячный доход специалиста - от 150 тысяч в месяц минус расходы на аренду, шампуни, инструмент.

У мастера Юлии запись ведется аж на октябрь. Женщина окончила курсы в Москве и работает в салоне собачьей красоты два года. Круг постоянных клиентов сформировался быстро. Как говорит Юлия, на собачьи стрижки существует своя мода. Сейчас в тренде корейский стиль, когда мордашкам придают кукольный вид.

Другой мастер - Ольга - в бизнесе девять лет. По ее словам, спрос на услуги за это время не упал и не вырос. Количество собак прибавляется, но и грумеров становится больше.