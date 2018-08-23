Следователи назвали причину аварийной посадки самолета в Уфе

Техническая неисправность могла стать причиной аварийной посадки пассажирского самолета Ту-204 в Уфе. Такова основная версия следствия.

По факту авиационного инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере "ТамТам".

В среду самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Уфы в Сочи, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту "Уфа". Причиной стало возгорание левого двигателя почти сразу же после взлета.

Спустя несколько минут после посадки, все, кто находились на борту, были эвакуированы с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Вылететь в Сочи пассажирам предложили на резервном самолете компании Red Wings.