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23.08.2018 21:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Операция по навигатору

Хирурги осваивают самые уникальные технологии
Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
В детской ГКБ N 1 Нижнего Новгорода только за два дня провели шесть высокотехнологичных операций с помощью немецкой хирургической электромагнитной навигационной системы - ХЭНС.

Одной из самых сложных пациенток нет и двух лет. В больницу попала с диагнозом "двусторонняя атрезия хоан" - нарушение проходимости полости носа. Врачи удивляются, как ребенок, у которого отсутствовала связь носа и рта, вообще мог дышать и питаться. После подключения малышки к искусственной вентиляции легких хирурги с помощью специального скальпеля сделали разрез слизистой в носовой полости и через мягкие ткани добрались до кости, которую предстояло удалить... Такая операция - большая редкость.

Фото: Ксени Барулина/РГ
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Как рассказал завотделением оториноларингологии Андрей Айзенштадт, врачи заранее загружают в систему результаты предварительных обследований больного, чтобы во время операции на экране видеть полную картину в 3D-проекциях. Затем на помощь хирургам приходит навигация. Врачи вводят в носоглотку металлическую трубку с датчиком, которая и позволяет идти совершенно точно, осознанно и планомерно.

По словам главврача больницы Елены Гурьевой, система позволяет выполнять самые сложные операции в самом щадящем режиме, без риска травмирования:

- При хирургических вмешательствах лор-профиля ситуация осложняется тем, что манипуляции проводятся рядом с мозгом. Там много нервных корешков, повреждение которых может вызвать необратимые последствия вплоть до летального исхода. ХЭНС стоит 25 млн рублей, но эти вложения полностью оправданны.

Мнение

Иван Кавешников, руководитель направления навигации в лор-практике :

- В России хирургическая электромагнитная навигационная система появилась четыре года назад. Она успешно применяется в 11 клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Севастополя. Что касается лор-, челюстно-лицевой хирургии и операций на спинном мозге, аналогов навигационной системе нет.

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