В Самаре начальник исправительной колонии задержан за взятку

Начальник исправительной колонии №3 УФСИН России по Самарской области задержан с поличным при получении денег в размере 300 тысяч рублей от жителя Самары. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

"Данная сумма являлась частью платы за оказание указанным должностным лицом содействия в условно-досрочном освобождении родственников К., отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.111 УК России", - говорится в сообщении УФСБ.

СУ СК России по Самарской области будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.