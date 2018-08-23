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23.08.2018 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове задержан за взятку председатель комитета соцзащиты

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове по подозрению в получении взяток задержан председатель комитета социальной защиты населения города Дмитрий Бунин. Комитет соцзащиты населения является структурным подразделением областного министерства социального развития.

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По версии следствия с июня по август этого года чиновник получил от руководителя предприятия, занимающегося поставками детского питания, взятку в 1 миллион 60 тысяч рублей. Сотрудники УФСБ и СК задержали чиновника после передачи ему последней части суммы взятки в 260 тысяч рублей.

- Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное исполнение заключенных между Комитетом социальной защиты и юридическим лицом договоров поставки детского питания, - сообщает старший помощник руководителя СУ СК по региону Екатерина Котлова.

Как сообщили в областном управлении СК, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сотрудниками УФСБ в комитете соцзащиты Саратова были проведены обыски в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова.

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