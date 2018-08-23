Новости

Виталий Мутко поручил Минстрою рассмотреть проблему дольщиков Urban Group 07:09
Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей 07:05
В Раде сообщили о "землетрясении" в России из-за военного парада 07:00
США решили ужесточить санкции против Ирана 06:44
Трамп признался в единственной ошибке на выборах 2016 года 06:43
В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости 06:30
На фестивале "Край света" в Южно-Сахалинске появится открытый кинозал 06:10
Авиакомпании Японии отменили 150 авиарейсов из-за тайфуна 06:05
"Опять фантазирует": Порошенко рассказал о создании сильнейшей армии в Европе 05:40
Более десяти тонн наркотиков обнаружили военные в Мексике 05:33
В Японии взорвался грузовик с порохом 05:21
Курильский вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла 05:02
Гавайи подготовились к удару урагана "Лейн" 04:55
Россия отправила в Донбасс 80-ю колонну с гуманитарной помощью 04:46
Младенца с ножевыми ранениями перевезли в больницу Южно-Сахалинска 04:36
Названа дата взлета тяжелого стелс-беспилотника России 04:11
Российские средства связи установили в Белом доме 04:07
Ракета-носитель Vega успешно взлетела с космодрома Куру 03:50
Минобороны опубликовало уникальные документы о Курской битве 03:30
Путин поздравил и наградил победителей турнира по самбо 03:19
Трамп уличил своего бывшего адвоката во лжи 03:10
Трамп в связи с убийством вновь призвал построить стену на границе с Мексикой 02:50
Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора News Media‍ 02:40
США заявили о дефиците специалистов для борьбы с хакерами 02:22
Куба допустит иностранцев к управлению железными дорогами 02:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
23.08.2018 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Строили за чужой счет

Экс-директор Новокузнецкого муниципального банка осужден за семейный бизнес
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири №7648 (185)
Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) и экс-депутат городского Совета Александр Павлов отправлен в колонию за злоупотребление полномочиями и растрату вверенного ему имущества. Со счетов клиентов финансово-кредитной организации по вине ее руководителя исчезло более четырех миллиардов руб-лей. Ущерб предполагается возместить за счет продажи одного из городских торгово-развлекательных центров.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Суд взыскал 2 млрд рублей с экс-главы ФСИН Реймера и его подельников

Финансовая драма в Новокузнецке разыгралась под новый 2014 год. Многие банкоматы НМБ вдруг перестали выдавать наличные. Граждане брали штурмом те, что еще работали, в кассы финансово-кредитного учреждения тоже выстраивались длинные очереди. При этом в банкомате можно было снять не больше пяти тысяч руб-лей, а в кассе - максимум десять тысяч. Последовавшие за этим объяснения (клиенты, мол, сами виноваты: устроили ажиотаж) ситуацию не исправили.

Лишившиеся средств физические и юридические лица начали обращаться в следственные органы, и последние установили, куда делись деньги со счетов вкладчиков. Оказалось, что клиентскими средствами погашались кредиты ЗАО СК "Южкузбасстрой". Павлов целый год, с декабря 2012-го по декабрь 2013-го, действовал в интересах своего отца Сергея Павлова - одного из учредителей крупной строительной фирмы и председателя совета директоров НМБ. Как гласят протоколы собрания совета, обеспеченные семейным банком обязательства перед кредиторами превысили три миллиарда рублей, и когда "Южкузбасстрой" оказался неплатежеспособным, деньги списали со счетов вкладчиков НМБ. После этого Центробанк РФ отозвал у него лицензию. Банк, как и фамильная строительная компания, в итоге был признан банкротом.

"Главный фигурант всячески препятствовал расследованию, ссылаясь в том числе и на плохое состояние здоровья, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - Но судебно-медицинская экспертиза показала, что в следственных действиях он участвовать может. В итоге удалось доказать, что Александр Павлов вместе с начальником отдела по обслуживанию ВИП-клиентов Светланой Марченко совершил еще одно преступление - без ведома вкладчиков перевел их средства на счета аффилированных фирм. В общей сложности таким образом было похищено свыше миллиарда рублей".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Улюкаева

Уголовное дело в отношении Марченко рассматривалось отдельно, и ее приговорили к четырехлетнему сроку условно, удовлетворив иск более чем на 490 миллионов рублей. А Павлова признали виновным сразу по двум уголовным статьям. По решению Центрального райсуда Новокузнецка, он проведет девять лет в колонии общего режима и еще два года после освобождения не сможет заниматься управленческой деятельностью.

Иски о возмещении нанесенного НМБ ущерба будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Так, соответствующие претензии к банку-банкроту имеет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое расплачивалось по его долгам перед вкладчиками (в основном физлицами). Следователи наложили арест на имущество осужденного, включая принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр "Сити-молл", возведенный, к слову, в конце 2013 года все тем же "Южкузбасстроем". Оценочная стоимость объекта - почти пять миллиардов рублей. Однако эксперты пока оценивают перспективы реализации здания без оптимизма - недвижимость сильно упала в цене.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Пушков ответил на слова Климкина о "войне" между Россией и Украиной
Россия отправила в Донбасс 80-ю колонну с гуманитарной помощью
В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости
Россия резко увеличила закупки золота