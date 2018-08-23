Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) и экс-депутат городского Совета Александр Павлов отправлен в колонию за злоупотребление полномочиями и растрату вверенного ему имущества. Со счетов клиентов финансово-кредитной организации по вине ее руководителя исчезло более четырех миллиардов руб-лей. Ущерб предполагается возместить за счет продажи одного из городских торгово-развлекательных центров.

Финансовая драма в Новокузнецке разыгралась под новый 2014 год. Многие банкоматы НМБ вдруг перестали выдавать наличные. Граждане брали штурмом те, что еще работали, в кассы финансово-кредитного учреждения тоже выстраивались длинные очереди. При этом в банкомате можно было снять не больше пяти тысяч руб-лей, а в кассе - максимум десять тысяч. Последовавшие за этим объяснения (клиенты, мол, сами виноваты: устроили ажиотаж) ситуацию не исправили.

Лишившиеся средств физические и юридические лица начали обращаться в следственные органы, и последние установили, куда делись деньги со счетов вкладчиков. Оказалось, что клиентскими средствами погашались кредиты ЗАО СК "Южкузбасстрой". Павлов целый год, с декабря 2012-го по декабрь 2013-го, действовал в интересах своего отца Сергея Павлова - одного из учредителей крупной строительной фирмы и председателя совета директоров НМБ. Как гласят протоколы собрания совета, обеспеченные семейным банком обязательства перед кредиторами превысили три миллиарда рублей, и когда "Южкузбасстрой" оказался неплатежеспособным, деньги списали со счетов вкладчиков НМБ. После этого Центробанк РФ отозвал у него лицензию. Банк, как и фамильная строительная компания, в итоге был признан банкротом.

"Главный фигурант всячески препятствовал расследованию, ссылаясь в том числе и на плохое состояние здоровья, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - Но судебно-медицинская экспертиза показала, что в следственных действиях он участвовать может. В итоге удалось доказать, что Александр Павлов вместе с начальником отдела по обслуживанию ВИП-клиентов Светланой Марченко совершил еще одно преступление - без ведома вкладчиков перевел их средства на счета аффилированных фирм. В общей сложности таким образом было похищено свыше миллиарда рублей".

Уголовное дело в отношении Марченко рассматривалось отдельно, и ее приговорили к четырехлетнему сроку условно, удовлетворив иск более чем на 490 миллионов рублей. А Павлова признали виновным сразу по двум уголовным статьям. По решению Центрального райсуда Новокузнецка, он проведет девять лет в колонии общего режима и еще два года после освобождения не сможет заниматься управленческой деятельностью.

Иски о возмещении нанесенного НМБ ущерба будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Так, соответствующие претензии к банку-банкроту имеет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое расплачивалось по его долгам перед вкладчиками (в основном физлицами). Следователи наложили арест на имущество осужденного, включая принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр "Сити-молл", возведенный, к слову, в конце 2013 года все тем же "Южкузбасстроем". Оценочная стоимость объекта - почти пять миллиардов рублей. Однако эксперты пока оценивают перспективы реализации здания без оптимизма - недвижимость сильно упала в цене.