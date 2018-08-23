Качество городской среды в Новосибирске признали неудовлетворительным

Качество городской среды в крупнейших сибирских муниципалитетах не дотягивает даже до средних оценок и в рейтинге населенных пунктов России получило в основном "неуд". Список составили специалисты Единого института развития в жилищной сфере, оценив города по 300-балльной шкале. Первое место ожидаемо заняла Москва с 214 баллами и оценкой "хорошо". В числе сибирских "троечников" лишь три крупных города - Кемерово, Томск и лидер СФО Иркутск с индексом 171. Остальные порог в 150 баллов перешагнуть не смогли, в том числе и Новосибирск, отставший от Иркутска сразу на 30 пунктов. Почему крупнейший за Уралом город так серьезно "просел" по сравнению с соседями и что поможет мегаполису подняться в этом рейтинге?

- К сожалению, даже у тех сибирских городов, что занимают более высокие строчки, значение индекса далеко от максимума, - отмечает архитектор-урбанист Александр Ложкин. - Позиция Новосибирска в этом списке объясняется несколькими факторами. Например, составители рейтинга оценивали соотношение благоустроенной и неблагоустроенной береговой полосы, она в Новосибирске весьма протяженная, но лишь незначительная ее часть может похвастать качественным состоянием. И если по благоустройству дворов что-то делали в прошлые годы, то тротуары и пешеходные зоны ремонтировали по остаточному принципу. То же самое касается городских парков и скверов.

Негативно, по мнению эксперта, сказались на облике города и активно строившиеся в 1970-е - 1980-е годы жилмассивы из панельных девятиэтажек. Так называемые хрущевки 1960-х архитектурным шедевром тоже не назовешь, но их массовое возведение было все-таки более продуманным. И, несмотря на то, что планировки квартир в них далеки от нынешнего понимания комфортного жилья, сегодняшние высотки, нашпигованные крохотными студиями, выглядят более проигрышным вариантом. Возможно, как раз такие новостройки повлияли на оценку новосибирского жилья - по этому показателю мегаполис безоговорочно уступает Кемерову, Чите, Красноярску, Иркутску.

- Центры городов, сложившиеся в дореволюционный период, до сих пор соответствуют уровню качественной городской среды, - уверен Александр Ложкин. - К тому же в старинных по сибирским меркам Томске и Иркутске была проведена серьезная работа по реконструкции деревянного зодчества, такие кварталы стали своеобразной визитной карточкой этих городов. Несколько лет назад исторический центр Иркутска был приведен в порядок к 350-летию города. Новосибирску в этом смысле не повезло, он развивался в советское время, что наложило свой отпечаток - в значительной степени здесь преобладает безликая, унылая и серая городская среда.

По словам сотрудника Музея Новосибирска, краеведа Константина Голодяева, Новониколаевск-Новосибирск развивался очень бурно, всего за семь лет он превратился из поселка в город - численность жителей увеличилась в двадцать раз, а затем почти каждую пятилетку вырастала вдвое.

Такой рост населения требовал массового строительства жилья, а на качество смотрели далеко не в первую очередь. Приезжие из окрестных сел беспорядочно застраивали поймы малых рек, промышленные гиганты возводили временные городки из бараков для рабочих. Во время войны 128 тысяч эвакуированных из Ленинграда пришлось расселять в экстренном порядке. Только к концу 1960-х стремительный рост населения замедлился. И все же в сегодняшних проблемах города более значимую роль сыграли события относительно недавнего прошлого.

- И в советское время, и раньше были прекрасные проекты - начиная с 1896 года, когда в небольшом поселке заложили Новониколаевский проспект, позже переименованный в Красный, в два раза шире столичного Невского. Казалось бы, зачем? Но люди думали о будущем, мыслили перспективно. Каменные дома 1910-х для чего-то строили вызывающе красиво. А четкие, открытые планировки 1950-1960-х создавали архитектурное пространство "города для людей". Перелом произошел в конце 1990-х, когда перспективы развития уступили место сиюминутной выгоде. Новосибирск "сломали" чрезмерная любовь к автомобилям и жадность точечных застройщиков. Поэтому сейчас мы имеем "город-человейник" для парковки любимых машин. Надо еще поискать в Сибири место, где так легко расставались со своим прошлым. Корни сегодняшних транспортных и коммунальных проблем тоже оттуда, из 2000-х годов, когда дальше своего кармана ничего не видели. Спасает город только любовь новосибирцев к его истории, сохранившимся островкам прежней, созидательной жизни, - считает Константин Голодяев.

Наглядным подтверждением этому могут служить недавние события вокруг кинотеатра "Металлист" - памятника конструктивизма, едва не снесенного из-за очередного проекта. Только усилиями неравнодушных новосибирцев удалось сдержать бульдозеры, уже начавшие рушить стены. Через несколько часов после начала работ собственнику были переданы документы о включении здания в список объектов культурного значения и запрете сноса.

Однако помимо "точечной" жадности застройщиков для сибирской столицы характерны и более глубокие корни экономических проблем, негативно влияющих на облик города. По словам координатора проекта "Искалеченный Новосибирск" Олеси Вальгер, картина, отраженная в рейтинге, вполне соответствует реалиям, в том числе из-за того, что городской бюджет серьезно урезали начиная с 2014 года.

- К тому же это самый крупный город в России, который не является субъектом федерации, - продолжает Олеся Вальгер. - По существующей схеме бюджетного распределения он получает очень мало. И если Красноярский край, по сути, кормит свой центр, то в случае с Новосибирском все наоборот. Соответственно, и денег на благоустройство недостаточно. Налоги, которые собирает областной центр, уходят в районы или платятся по месту регистрации предприятий. Отсюда - проблемы с тротуарами, озеленением, состоянием дорог, отсутствием небольших скверов шаговой доступности.

И все же задел для того, чтобы третий по численности населения город страны обрел облик достойный звания "столицы Сибири", существует. По словам Александра Ложкина, одним из позитивных факторов должен стать запланированный на 2023 год Молодежный чемпионат мира по хоккею. Не секрет, что города, принимавшие у себя крупные спортивные форумы, проводят большую работу по благоустройству, в том числе с привлечением федеральных средств.

Мнение

Александр Ложкин, архитектор-урбанист:

- Исправить ситуацию призвана и программа "Комфортная городская среда" в рамках которой уже преобразилась Михайловская набережная. Или, например, программа расселения жилья. У нас немного "хрущевок" 335-й серии - всего около трех десятков домов, которые в обозримом будущем нужно заменить современным жильем. Зато остро стоит проблема деревянных бараков, расселение и снос которых - одна из первоочередных задач.