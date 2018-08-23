Как улучшить инвестиционный климат в Омской области

Омская область заняла 71 место в национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ. По данным Агентства стратегических инициатив РФ (АСИ), по сравнению с прошлым годом регион опустился вниз еще на шесть позиций. Тем не менее власти полагают: у региона есть все, чтобы совершить инвестиционный прорыв.

Согласно итогам опроса, проведенного региональным минэкономики, главные проблемы, с которыми сталкиваются омские бизнесмены, - это высокие налоги, слабая покупательская способность населения, а также дефицит квалифицированного персонала. Испытывают предприниматели и острую потребность в финансовой поддержке.

- Уже давно производим оборудование из дорогих импортных комплектующих, хотя такие детали можно делать в Омске. Мы готовы организовать их производство. Есть все документы, но банки отказывают в кредитах, - рассказал омский бизнесмен Алексей Петров.

В списке проблем - невозможность перевести жилое помещение в статус офиса из-за невыполнимых требований Росреестра. Предприниматели предлагают принять местный закон, как это сделали в Москве, Тюмени и Красноярске, упрощающий процедуру. Однако омские законодатели не торопятся это делать.

Существуют и другие препятствия, мешающие развитию благоприятного инвестиционного климата.

- Например, отсутствие удобных для деловых людей прямых рейсов внутри страны. Чтобы добраться из Омска в ряд городов, предпринимателям приходится делать пересадки в Тюмени, Новосибирске, Москве, - отмечает президент Омской торгово-промышленной палаты Ольга Федулова.

Эти вопросы представители делового сообщества поднимают на экспертных советах с участием первых лиц региона. Чиновники утверждают, что, в частности, планируют ввести дотации перелетов в Новосибирск, Иркутск, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск. Разрабатывают механизмы стимулирования авиаперевозчиков, ведут переговоры с производителями топлива о снижении цен.

А вот с международными рейсами все сложнее - например, напрямую улететь из Омска в Китай местным бизнесменам в обозримой перспективе вряд ли удастся. Прежде о таком сообщении никто не думал, и в одночасье эту проблему не решить. Хотя вопрос строительства международного аэропорта региональные власти вновь подняли на федеральный уровень.

- Президент России поставил задачу - провести анализ всех аэропортов СФО, - сообщил корреспонденту "РГ" глава минтранса РФ Евгений Дитрих. - Мы создали комплексную стратегию для каждого, определив его место, роль в обслуживании пассажиров и грузопотока Сибири. Очень подробно, всесторонне обсудили и омский проект.

Как сложится судьба аэропорта Омск-Федоровка, говорить преждевременно. Однако в последнее время федеральные министры посещают регион довольно часто и на рабочих совещаниях решают другие важные для региона проблемы. Например, передачи части дорог в федеральную собственность или реконструкции участка магистрали "Тобольск - Тара - Томск" стоимостью 18,5 миллиарда рублей. Омичи уже приступают к строительству автодороги в обход территории Казахстана, и это значительно облегчит жизнь предпринимателям.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова, два миллиарда рублей региону выделят на рекультивацию пяти полигонов твердых бытовых отходов. Еще шесть миллиардов - на программу "Чистый воздух". Сегодня Омск входит в число двенадцати наиболее загрязненных мегаполисов страны, по-этому требует особого внимания. Визит в регион замминистра сельского хозяйства также оказался результативным. Государство компенсирует омским аграриям потери, связанные с ростом цен на топливо. Из средств федерального бюджета на эти цели будет выделено 200 миллионов рублей, еще 32 миллиона добавит региональная казна.

Несмотря на сложности, предпринимательство в регионе развивается. По данным УФНС, сегодня в Омской области зарегистрировано 67 тысяч предприятий. Это на 4,4 процента больше, чем год назад. По данным Банка России, с начала года объем взятых ими кредитов вырос на 6,3 процента.

- По оценкам федеральных ведомств Омская область вошла в топ-30 регионов, где создана вся базовая инфраструктура для помощи предпринимателям. Это основа для дальнейшего развития, - заявил министр экономики Омской области Расим Галямов. - Мы знаем проблемы бизнеса и будем решать их комплексно, в рамках долго-срочной стратегии развития региона.

Кстати

В Омской области создан Фонд развития промышленности. Цель новой структуры - стимулировать приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики региона. Программы фонда дают возможность предпринимателям привлекать займы под достаточно низкий процент (один-пять процентов годовых) на сумму от 20 до 100 миллионов рублей для реализации новых проектов. При этом льготное заемное финансирование будет осуществляться федеральным и региональным фондами развития промышленности совместно в пропорции 70 на 30. Воспользоваться новым инструментом поддержки предприятия смогут уже в этом году.