На днях из алтайской женской колонии освободилась гражданка Китая Лан Цзинь. Уроженка Пекина отбывала срок по 210-й статье УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Под надзором представителей миграционной службы 35-летняя китаянка добралась до новосибирского аэропорта и отбыла в Поднебесную. Назад дорога заказана, отныне в нашей стране ее пребывание признано "нежелательным", что очень огорчило Лан. Годы, проведенные за колючей проволокой, лишь укрепили ее любовь к России. Да и русский язык стал как родной.

Лан Цзинь: Мне здесь многие помогали, не только осужденные, но и их родственники. По-моему, главное в русском характере - доброта. Фото: Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

О китаянке, отбывающей срок в ИК-6, мне рассказала Татьяна Андреева, историю которой летом 2013 года узнала вся страна. Многие встали тогда на сторону 21-летней девушки, которая, пытаясь отбиться от насильника, нанесла ему смертельную травму. Суд однако приговорил ее к семи годам колонии общего режима. Чемпионка России среди юниоров по пауэрлифтингу отбывала наказание в колонии, расположенной на окраине райцентра Шипуново. Освободившаяся по УДО в прошлом году Андреева позвонила и попросила помочь: узнать подробности освобождения и дальнейшего этапирования китайской подруги. Выйдя на свободу, бийчанка не потеряла связи с Лан, звонила, когда появлялась возможность, отправляла посылки.

Мы встретились с Лан в кабинете замначальника колонии Елены Берлизовой. Собеседница - невысокая молодая женщина. Красивые длинные волосы, ухоженное лицо, твердый прямой взгляд. Вспоминаю емкую характеристику от Тани Андреевой: "У Лан крепкий внутренний стержень. Она как стена".

- То, что со мной случилось, это позор, - сходу выпаливает Лан.

Перевожу разговор на семейную тему. Дома Лан Цзинь ждут мама, папа и, как ей хочется верить, 93-летняя бабушка, о которой родители во время телефонных переговоров перестали упоминать в последнее время.

- Родители на пенсии. Папа работал шофером, мама - продавцом. Я у них единственная - по закону их поколению можно было завести только одного ребенка. После школы поступила в столичный педуниверситет на факультет русского языка. Английский я уже хорошо знала, захотелось освоить ваш язык. Почему не французский или японский? Мне кажется, не я выбрала русский язык, а он меня. Конечно, было очень сложно, особенно поначалу - совершенно другая языковая система. Впервые попала в Россию на третьем курсе - по обмену с Московским лингвистическим госуниверситетом. И я сразу влюбилась в вашу страну.

После вуза Лан трудилась переводчиком в торговых фирмах. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине работала с российской сборной по вольной борьбе. А затем была туристическая фирма - Лан еще студенткой получила лицензию гида.

- Я очень люблю путешествовать и всегда хотела увидеть мир. Ездила с группами наших туристов по всему миру. В Россию мои соотечественники предпочитают летать летом - мы не любим холодов. За что меня задержали? Согласилась взять чужой груз. У меня не было возможности посмотреть, что было в чемодане. Все мои коллеги так подрабатывают. А когда все так делают, то считаешь, что это нормально. Два раза я спокойно прошла контроль в Пекине и Москве, а на третий раз все закончилось.

Правду сказала китаянка или слукавила, уже не суть важно. Начальник первого отряда ИК-6 Любовь Пирошкова потом скажет: "Лан совершила ошибку, типичную для многих молодых людей, какой бы национальности они не были - поддалась желанию получить легкие деньги, не придавая внимания сути этой "подработки". О возможных последствиях они не задумываются. Рассуждают: делов-то - взять сумочку, передать за вознаграждение, и нет мне никакого дела до того, что в ней лежит".

После суда в Москве Лан Цзинь отправили спецэтапом на Алтай. Раньше в Сибири она не была ни разу - Москва, Санкт-Петербург, города "Золотого кольца". Говорит, что в Шипуново быстро поняла, почему раньше каторжников сюда гнали. Первый год китаянка постоянно жаловалась, что ей холодно, и она никак не может согреться. А потом Лан стала меняться. Адаптировалась даже к трескучим морозам. Говорит, что только в колонии по-настоящему полюбила читать.

- Если рядом нет книги, ощущение, что не хватает чего-то нужного, как воздух. Однажды поймала себя на том, что начала думать по-русски. Звоню домой, слушаю родителей и понимаю: мне стало сложно отвечать им по-китайски. В колонии большая библиотека и все эти годы я старалась много читать, особенно русскую классику. Больше всего мне нравится Чехов, а Лев Толстой показался нудноватым. Читала и зарубежную литературу, но здесь многое зависит от искусства переводчика. Долго не могла понять, что держу в руках книгу Виктора Гюго, потому что у нас она называется по-другому. Одолела здесь "Отверженных" и "Собор Парижской Богоматери". Китайских авторов в библиотеке, конечно, нет, но я считаю, на русский их переводят неважно. Видела в старых журналах "Иностранной литературы" стихи китайских поэтов - невозможно читать.

Сотрудники ИК-6 говорят, что с Лан Цзинь не было никаких проблем. Дисциплинированная и трудолюбивая, соблюдала распорядок дня. Не капризничала, не закатывала истерик, не "качала права". Бралась за любую работу. Получила профессию швеи. Сдержанная и даже, можно сказать, замкнутая. Заметно оживлялась, когда просили рассказать о жизни в Китае, обычаях, традициях, культуре. Старалась учить китайскому двух девушек, изъявивших на то желание. Больше всего, по словам Лан, в колонии ей не хватало общения.

- Дело даже не в том, что не с кем поговорить на родном языке. Не хватало интересных собеседников. Хорошо, что познакомилась с Таней и еще одной девушкой, которая недавно попала в колонию. У Татьяны я увидела стремление учиться, а это очень важно для меня в любом человеке. Она еще молодая, верю, что у нее в жизни все получится. Недавно увидела учебник с вопросами по ЕГЭ - решила проверить себя. Половину тестов прошла правильно. Поняла, что нет пределов совершенству в изучении русского языка. Вот сейчас я знаю, что говорю по-русски плохо, не прогрессирую. Надо учиться, потому что и так много времени потеряно по собственной глупости.

Лан немного скромничает - словарный запас у нее большой, речь грамотно выстроена, акцент легкий. Не могу удержаться и спрашиваю, как она умудрялась в колонии следить за своей внешностью.

- Могу прожить без мяса, риса, хлеба, но не без овощей и фруктов, они особенно полезны, - делится секретами китаянка. - Стараюсь всегда делать маску для лица, косметика здесь неважная, но уж какая есть. А самое главное - это состояние твоего внутреннего мира. Всегда стараюсь сохранять спокойствие, у нервных женщин не может быть хорошей кожи. Я люблю - насколько это возможно - побыть в одиночестве, отрешиться от происходящего. Иногда могу даже выругаться, когда вокруг слишком шумно, но только без мата - я его терпеть не могу.

- В колонии народ достаточно специфический, но все-таки - что ты поняла в русском характере?

- Мне здесь многие помогали, не только осужденные, но и их родственники, - отмечает Лан. - По-моему, в главное в русском характере - доброта. Если надо человеку помочь, окружающие помогают, несмотря ни на что. А вот если говорить об отношении к работе, то меня оно вообще не устраивает. Извините, но в Китае мы делаем все, как положено, а в России - совсем не так. Многие живут одним днем. Говорят мне: не будь такой серьезной, расслабься. И расслабляются всю жизнь. А надо работать. Осуществление своей мечты нужно заработать, а не сидеть и надеяться на чудо, на кого-то или что-то. У нас в школьных учебниках написано, что Бога нет, мы сами строим социализм. Я вижу, что в России много внимания уделяется вере и многим она помогает. Но я терпеть не могу, когда вижу, что женщина пишет письмо в религиозную организацию только затем, чтобы получить посылку. Я уважаю верующих, в Китае заходила в храм, общалась со знакомым монахом, но здесь, среди осужденных, настоящих верующих видела мало. Человек носит на шее крестик, а сам занимается обманом, не хочет работать, ругается матом. Зачем тогда кричать о своей вере? Лучше молчи.

Лан надеется, что когда-нибудь ей все же разрешат вернуться в Россию. Говорит, что мечтает побывать в Горном Алтае и в Крыму, на Камчатке и на Кавказе - посмотреть разнообразную природу России. На родину она берет подарки, сделанные собственными руками подругами по несчастью: "Это не открытки, это от души", - объясняет Лан. Любовь Пирошкова потом расскажет, что несколько лет назад Лан Цзинь подарила ей на Новый год рисунок иероглифа, означающий "счастье": "Было видно, как она сильно смущается и что это идет от сердца".

P. S.

Лан на прощание пригласила в гости в Китай. Улыбнулась: "Переводчик вам не понадобится". Заманчиво. Татьяна Андреева уже решилась - сказала, что начинает копить деньги на поездку в следующем году. Дружбе не страшны расстояния.

Уж очень мы разные...

Откровенность за откровенность: я рассказываю, что "золотое перо" "Российской газеты" Всеволод Овчинников, много лет работавший в странах Юго-Восточной Азии, в шутку называл жителей Поднебесной за их педантичность "азиатскими немцами". И добавляю расхожее мнение: "Хотите сделать тысячу одинаковых автомобилей - закажите китайцам. Хотите построить что-то уникальное - зовите русских". Китаянка смеется и согласно кивает.